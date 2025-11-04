Kartik Purnima: కార్తీక పూర్ణిమ.. శివకేశవులను పూజిస్తే సర్వం శుభం.. నేతి దీపాన్ని?
కార్తీక పూర్ణిమ పవిత్రమైనది ఈ రోజున విష్ణువును, శివుడిని పూజించే భక్తులు అపారమైన సంపదను పొందుతారని చెబుతారు. తులసి మొక్క పుట్టినరోజు కూడా కార్తీక పూర్ణిమలోనే జరుగుతుంది. ఈ రోజున తులసి వివాహం కూడా జరుగుతుంది. 100 అశ్వమేధ యాగాలు చేయడం లాంటి కార్తీక స్నానం కార్తీక మాసంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఈ రోజున చేసే జపం, దానం అనంత ఫలితాలను ఇస్తుంది.
ఈ రోజున భక్తులు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి పూజా కార్యక్రమాలను ప్రారంభించే ముందు శుచిగా పుణ్యతీర్థాల్లో స్నానమాచరించాలి. ఇంటిల్లపాది శుభ్రం చేసుకోవాలి. పూజ గదిని శుభ్రం చేసుకుని.. పసుపు కుంకుమలు, పుష్పాలతో అలంకరించుకోవాలి.
ఈ రోజున గంగానదిని సందర్శించలేని వారు, గంగాజలం తీసుకొని కొన్ని చుక్కలు బకెట్లో వేసి, నీటితో నింపి స్నానం చేయవచ్చు. ఈ రోజున భక్తులు శివకేశవులకు నేతి దీపం వెలిగించాలి. ఈ రోజున సత్యనారాయణ వ్రతం కూడా నిర్వహిస్తారు.
నైవేద్యంగా పంచామృతం సమర్పించవచ్చు.
పూజ చేసి విష్ణు మంత్రాలను, సత్యనారాయణ కథను పఠించాలి. తర్వాత హారతి ఇవ్వాలి. అలాగే చంద్రునికి అర్ఘ్యం సమర్పించి, ప్రసాదం కూడా సమర్పించాలి. పూజ పూర్తయిన తర్వాత, కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రసాదం పంపిణీ చేసి, ఉపవాసం ముగించి, సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి.
ఈ రోజున, విష్ణువు, శివుని భక్తులు కార్తీక పూర్ణిమ గురించి కథను చదువుతారు. కార్తీక పూర్ణిమ నాడు శివుడు త్రిపురాసురుడిని వధించాడు. దేవతల రక్షణార్థం త్రిపురాసురుడి వధ జరిగింది. అందుకే ఈ రోజున దీపాల వెలుగులతో పండగ చేసుకుంటారు. ఈ రోజున, విష్ణువు తన మత్స్య అవతారంలో వేదాలను రక్షించి, ప్రపంచంలో క్రమాన్ని పునరుద్ధరించాడని చెబుతారు.
ఈ రోజున పేదలకు ఆహారం పెట్టడం, దీపాలు, దుస్తులు లేదా ఆహారాన్ని దానం చేయడం, దేవాలయాల్లో జరిగే కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా కర్మ ఫలితాలు తొలగిపోతాయి.