గురువారం, 13 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 13 నవంబరు 2025 (20:43 IST)

Friday pooja: శుక్రవారం గృహలక్ష్మిని పూజిస్తే ఫలితం ఏంటి?

శుక్రవారం అమ్మవారిని పూజించడానికి పవిత్రమైన రోజు. దుర్గ, సరస్వతి, లక్ష్మిని శుక్రవారాల్లో పూజించవచ్చు.  లక్ష్మీదేవి సంపదకు నిలయం కాబట్టి ఆమెను పూజించడానికి శుక్రవారం చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. లక్ష్మీదేవి నుండి పూర్తి అనుగ్రహం, ఆశీర్వాదం పొందడానికి శుక్రవారం ఆమెని ఆరాధించి పూజించాలి. 
 
లక్ష్మీదేవి రూపాలలో ఒకటి గృహలక్ష్మి. ఇది చాలామందికి అంతగా తెలియదు, కానీ ఈమె చాలా శక్తివంతమైనది. లక్ష్మీదేవిని స్వాగతించడానికి, మనం నివసించే ఇంటికి ఆహ్వానించడానికి గృహలక్ష్మిని ఆవాహన చేయాలి.
 
ఆమెను ఇంట్లోకి తీసుకువచ్చిన తర్వాత, ఆమె అనుగ్రహం, ఆశీర్వాదం నిరంతరం పొందడానికి పూజ గదిలో మహాలక్ష్మిని ప్రతిష్టించాలి. శ్రీలక్ష్మీదేవి పూజకు శుభ్రత చాలా ముఖ్యం. శుభ్రత గల ప్రాంతంలో ఆమె నివసిస్తుందని బలంగా నమ్ముతారు.  కాబట్టి ఇంటిని శుభ్రం చేసి, లక్ష్మిని ఆహ్వానించండి. పవిత్ర స్నానం చేసి, చక్కని దుస్తులు ధరించి, దీపాలను సిద్ధం చేసి, పూలతో అలంకరించి, పసుపు, కుంకుమలు పెట్టుకుని పూజను ప్రక్రియను ప్రారంభించండి. 
 
ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి మామిడి ఆకులతో అలంకరించాలి. అందువల్ల ముందుగా గృహలక్ష్మి దేవతల ఫోటోను ఇంటి గుమ్మం దగ్గర ఉంచాలి. ఓం గృహలక్ష్మియే నమః, ఓం మహాలక్ష్మీయే నమః అనే మంత్రాలను జపిస్తూ లక్ష్మీ దేవతలకు పూజ చేయాలి.
 
ఇప్పుడు పూజ గదిలో ఉంచిన మహాలక్ష్మికి, మహాలక్ష్మి స్తోత్రాలు జపించడం ద్వారా ప్రార్థనలు చేయాలి. గృహలక్ష్మి ఫోటోను ఇంటి లోపల ఇంటి గుమ్మం వద్ద ఉంచాలి. తద్వారా దేవతలు ఇంట్లోకి వస్తారని విశ్వాసం. లక్ష్మీదేవి అష్టోత్తర నామావళిని జపించాలి. 
 
ఇంట్లోకి సంపద ప్రవాహాన్ని ఆపుతున్న దుష్ట శక్తులను ఇంటి నుండి తొలగించేందుకు లక్ష్మీపూజ శక్తివంతమైనది. ఈ విధంగా గృహలక్ష్మి దేవతలను ఆవాహన చేసి, మొత్తం కుటుంబానికి సంపన్నంగా, ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా జీవితాన్ని గడపడానికి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని పూజించాలని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. 

