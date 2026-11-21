మహిళా ప్రయాణికురాలిపై జీఆర్పీ కానిస్టేబుల్ దాడి.. ప్రయాణీకురాలిపై చెంపదెబ్బ (video)
బిజ్నోర్ జిల్లాలోని నజీబాబాద్ సమీపంలో దర్భంగా-అమృత్సర్ జన నాయక్ ఎక్స్ప్రెస్ (రైలు నంబర్ 15211)లో ఒక ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీస్ (జీఆర్పీ) కానిస్టేబుల్ ఒక మహిళా ప్రయాణికురాలిని చెంపదెబ్బ కొట్టి, కింద పడేసినట్లు ఆరోపిస్తూ ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని, జవాబుదారీతనం కోసం డిమాండ్లను రేకెత్తించింది.
GRP constable
ఈ సంఘటన 2026 నవంబర్ 18వ తేదీ సాయంత్రం, రైలు మొరాదాబాద్, నజీబాబాద్ మధ్య ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు జరిగింది. బీహార్కు చెందిన రూబీ దేవిగా గుర్తించబడిన ఆ మహిళ, ఛత్ పూజ వేడుకలు జరుపుకున్న తర్వాత తన ముగ్గురు కుమార్తెలతో కలిసి ప్రయాణిస్తోంది.
ఒక కానిస్టేబుల్ తన కుమార్తెతో దురుసుగా ప్రవర్తించడాన్ని ఆ మహిళ అభ్యంతరం చెప్పడంతో, సీట్ల వివాదంపై ఈ ఘర్షణ ప్రారంభమైంది. రూబీ దేవి నిరసన తెలిపిన తర్వాత, జీఆర్పీ కానిస్టేబుళ్లు లలిత్ సాగర్, అజయ్ కుమార్ ఆమెపై, ఆమె కుమార్తెలపై మితిమీరిన బలాన్ని ప్రయోగించారని, వారిని వీడియో కూడా తీశారని ప్రయాణికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
జర్నలిస్ట్ సచిన్ గుప్తా షేర్ చేసిన మరో క్లిప్లో, రద్దీగా ఉన్న కంపార్ట్మెంట్లో కానిస్టేబుల్ ఒక మహిళను చెంపదెబ్బ కొట్టి, కింద పడేసినట్లు కనిపిస్తోంది. ఆమె తలకు, నుదుటికి తీవ్ర గాయాలై రక్తస్రావం కాగా, తోటి ప్రయాణికులు సహాయం చేయడానికి పరుగెత్తుకొచ్చినప్పుడు ఆమె కొద్దిసేపు స్పృహ కోల్పోయిందని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, ఒక మహిళ తన బిడ్డకు చోటు ఇవ్వడానికి నిరాకరించినప్పుడు జోక్యం చేసుకున్న అధికారులపై బీహార్ కుటుంబం దాడి చేసింది. దీంతో నలుగురు మహిళలు, ఇద్దరు పురుషులతో సహా ఆరుగురు ప్రయాణికులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కాగా, ఇద్దరు పురుషులను అరెస్టు చేశారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఇరుపక్షాల జవాబుదారీతనం కోసం సోషల్ మీడియాలో డిమాండ్లు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, జీఆర్పీ మొరాదాబాద్ వీడియో ఆధారాలతో ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ ఘర్షణ, దాని అనంతరం జరిగిన సంఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు నవంబర్ 20న ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో విస్తృతంగా ప్రచారం కాగా, ఆరోపిత దాడికి ముందు జరిగిన సంఘటనలను చూపిస్తున్న మరో క్లిప్ నవంబర్ 21న వెలుగులోకి వచ్చింది.
తన కుమార్తె పట్ల కానిస్టేబుల్ దురుసుగా ప్రవర్తించడాన్ని ఆ మహిళ వ్యతిరేకించినప్పుడు కోచ్లో విపరీతమైన రద్దీ ఉన్నట్లు సమాచారం. నివేదికల ప్రకారం, మహిళ కుటుంబం కూడా పోలీసులపై దాడి ఆరోపణలు చేసింది. అయితే వారి తరఫున ఎలాంటి అధికారిక ఫిర్యాదు దాఖలు కాలేదు.
हैलो @RailMinIndia ये क्या हो रहा है? Jan Nayak Express train. A video from Najibabad, Uttar Pradesh. https://t.co/sDQ3nrYI4A— खुरपेंच (@khurpenchh) November 20, 2026