మెటా కార్యాలయం బయట యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు నిరసన
తెలంగాణలోని యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలిలో ఉన్న మెటా కార్యాలయం బయట భారీ నిరసన చేపట్టారు. యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు జక్కిడి శివాచరణ్ రెడ్డి, యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలతో కలిసి ఈ నిరసనలో పాల్గొన్నారు.
జాతీయ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఉదయ్ భాను చిబ్, జాతీయ యూత్ కాంగ్రెస్ ఇన్చార్జ్ మనీష్ శర్మల సోషల్ మీడియా ఖాతాలను మెటా నిలిపివేయడాన్ని ఖండిస్తూ ఈ నిరసన జరిగింది. యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మెటాకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ, నిలిపివేసిన ఖాతాలను తక్షణమే పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
నాయకులపై తీసుకున్న చర్య అన్యాయమని, సోషల్ మీడియాలో వారి గొంతులను అణచివేయడమేనని వారు ఆరోపించారు. మెటా కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని కూడా వారు ఆరోపించారు. మెటా నిర్ణయంపై తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసిన ఈ నిరసనలో పెద్ద సంఖ్యలో యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.