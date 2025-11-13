గురువారం, 13 నవంబరు 2025
శివ షడక్షర స్తోత్రం ప్రతిరోజూ జపిస్తే జరిగేది ఇదే

ఓం నమః శివాయ అనే శివ షడక్షరీ మంత్రమే సకల వేదాలకు సారం అని, సమస్త జ్ఞానానికి మూలం అని చెప్పబడింది. పరమేశ్వరుడు సృష్టిలోని ప్రతి అణువులో ఉన్నాడని, అందుకే ఈ మంత్రాన్ని జపించినా, స్తోత్రాన్ని పఠించినా తక్షణ ఫలితాలు కలుగుతాయని నమ్మకం. శివ షడక్షరీ మంత్ర జపంతో జన్మజన్మల నుండి పోగుపడిన పాపాలు, కర్మ దోషాలు తొలగిపోతాయి.
 
అంతేకాదు ధనం, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయి. ఈ స్తోత్రం యొక్క శక్తి వలన దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ లభిస్తుంది. భౌతిక జీవితంలో శాంతి, ఆనందం, సంతృప్తి లభిస్తాయి. కనుక శివునికి ప్రీతిపాత్రమైన ఈ కార్తీక మాసంలో ప్రతిరోజూ జపిస్తుంటే ఆ ఆదిదేవుడి అనుగ్రహం పొందవచ్చు. భక్తితో స్మరిద్దాం ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం నమః శివాయ

