తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై వెలగని కార్తీక దీపం.. విజయ్ సర్కారుకు తప్పని తిప్పలు
కార్తీక దీపం పరమశివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజులలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, మధురైలో పవిత్ర దీపాన్ని వెలిగించే విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం నిరాకరించడంతో తమిళనాడులో పెద్ద వివాదం చెలరేగింది.
Karthigai Deepam
కార్తీక దీపం సాయంత్రం, మధురైలోని తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న ఉచ్చిపిళ్ళైయార్ ఆలయం సమీపంలోని సంప్రదాయ 'దీప మండపం' వద్ద కార్తీక దీపాన్ని వెలిగించారు.
దురదృష్టవశాత్తూ, సికందర్ బాదుషా దర్గా సమీపంలో ఉన్న వివాదాస్పద దీప స్తంభం వద్ద దీపాన్ని వెలిగించలేదు. నవంబర్ 20న సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వుల ప్రకారం అక్కడ దీపం వెలిగించడానికి అనుమతి ఉన్నప్పటికీ, అలా జరగకపోవడం గమనార్హం.
దీపం వెలిగించే స్థలం విషయంలో ఇప్పటికే న్యాయపరమైన వివాదం నడుస్తోంది. మద్రాసు హైకోర్టు మధురై ధర్మాసనం కూడా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను పాటించాలని అధికారులను ఆదేశించింది. ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను నేరుగా ధిక్కరించింది. దీనివల్ల త్వరలోనే తీవ్రమైన న్యాయపరమైన పరిణామాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.