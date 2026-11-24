King 100 Update: నాగార్జున కింగ్100 స్టైలిష్ కౌంట్డౌన్ పోస్టర్తో విడుదల ఖరారు
నాగార్జున అక్కినేని మైలురాయి 100వ చిత్రం 'కింగ్100' చిత్ర బృందం, ఇటీవల వాయిదా పడుతోందన్న వదంతులకు తెరదించుతూ, డిసెంబర్ 24, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుందని సూచిస్తూ ఆకట్టుకునే ఎరుపు రంగు పోస్టర్లను విడుదల చేసింది. ఆర్.ఎ. కార్తీక్ దర్శకత్వంలో, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ హై-స్టేక్స్ ఎంటర్టైనర్ గా రూపొందుతోంది.
King 100 Latest poster
ఇందులో టబు, అశోక్ సెల్వన్, మరియు ఐశ్వర్య రాజేష్ నటిస్తున్నారు. ఇందులో నాగార్జున ఒక పేదరికం నుండి ధనవంతుడిగా ఎదిగిన శక్తివంతమైన వ్యక్తిగా నటిస్తున్నారు. కేవలం ఒక పాట మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, షూటింగ్ దాదాపుగా పూర్తయింది. ఇది పండుగ సీజన్లో షారుఖ్ ఖాన్ 'కింగ్' మరియు నందమూరి బాలకృష్ణ 'దాదా' చిత్రాలతో బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీకి సిద్ధమవుతోంది.