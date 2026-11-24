విజయవాడ 13వ మేయర్గా వంగవీటి రాధాకృష్ణ ప్రమాణ స్వీకారం
వంగవీటి రాధాకృష్ణ విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (VMC) 13వ మేయర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరిగే వేదిక వద్ద కొత్త మేయర్కు, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ఘనస్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మద్దతుదారులు జై రాధా అంటూ నినాదాలు చేశారు.
Vangaveeti Radha
ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కళా వేదిక ప్రాంగణం జనంతో కిక్కిరిసిపోయింది. రాధాకృష్ణతో పాటు వీఎంసీకి చెందిన 85 మంది కార్పొరేటర్లు కూడా తమ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
మేయర్ తన నివాసం నుండి వేదిక వద్దకు బయలుదేరినప్పుడు, ఆయన నివాసం సమీపంలో బాణసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సుమారు 1,500 మంది హాజరైనట్లు అంచనా.
ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి జి. లక్ష్మీశ, కొత్త మేయర్కు, కార్పొరేటర్లకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. వార్డు 32 నుండి ఎన్నికైన సురభి శైలజ మినహా, మిగిలిన వార్డు సభ్యులందరూ అక్షర క్రమంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం అనంతరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల (డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక నిర్వహణ) నిబంధనలు, 2026, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశాల మేరకు డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక జరిగింది. ఈ ప్రక్రియలో మేయర్, ఎక్స్-అఫీషియో సభ్యులు మరియు కౌన్సిల్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
వార్డు 48 కార్పొరేటర్ ఉమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు, డిప్యూటీ మేయర్ పదవికి వార్డు 12కి చెందిన టీడీపీ కార్పొరేటర్ చెన్నుపాటి కాంతిశ్రీ పేరును ప్రతిపాదించారు. ఈ ప్రతిపాదనను వార్డు 4 కార్పొరేటర్ ఎన్. దేవానంద్ కుమార్ బలపరిచారు. దీనిని అనుసరించి, చెన్నుపాటి కాంతిశ్రీ డిప్యూటీ మేయర్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు జి. లక్ష్మీశ ప్రకటించారు.