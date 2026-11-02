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  4. Young Voters Stay Away In GVMC Election
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 2 November 2026 (08:24 IST)

GVMC Election: జీవీఎంసీ ఎన్నికలు.. పోలింగ్‌కు దూరమైన యువత

Gram Panchayat Polling
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (08:24 IST)
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గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల పోలింగ్ ఆదివారం నాడు నెమ్మదిగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయానికి కేవలం 39.72 శాతం ఓటింగ్ నమోదు కావడంతో ఊపందుకుంది. పోలింగ్ కేంద్రాలపై గందరగోళం, కేటాయించిన బూత్‌లను గుర్తించడంలో ఇబ్బందులు, ఓటరు స్లిప్పుల పంపిణీలో జాప్యం వంటివి పలు కేంద్రాల్లో ఓటింగ్ ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించాయి. 
 
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌లోని మొత్తం 120 వార్డులలో ఉదయం ఓటింగ్ ప్రారంభమైనప్పటికీ, తొలి స్పందన నిస్తేజంగా ఉంది. ఉదయం 9 గంటల సమయానికి ఓటింగ్ శాతం కేవలం 3.34 శాతంగా నమోదైంది. కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద క్యూలు ఏర్పడినప్పటికీ, తెల్లవారుజామున అనేక బూత్‌లలో ఓటింగ్ చాలా తక్కువగా నమోదైంది. 
 
వార్డుల పునర్వ్యవస్థీకరణ, వాటి సంఖ్య పెరగడమే ఈ గందరగోళానికి కారణమని ఎన్నికల అధికారులు పేర్కొన్నారు. చాలా మంది ఓటర్లు తమ వార్డు నంబర్లను గుర్తించడంలో, తమకు కేటాయించిన పోలింగ్ కేంద్రాలను కనుక్కోవడంలో ఇబ్బంది పడ్డారు. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో తాము ఓటు వేసిన కేంద్రాలకు భిన్నమైన పోలింగ్ కేంద్రాలను తమకు కేటాయించారని తెలుసుకున్న ఓటర్లు, పలు కేంద్రాలలో సహాయం కోరారు. ఈ సమస్య ముఖ్యంగా దక్షిణ నియోజకవర్గంలో స్పష్టంగా కనిపించింది. అక్కడ ఓటరు స్లిప్పులు పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని నివాసితులు ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
తాము ముందు రోజు వార్డు సచివాలయాలకు వెళ్లినా, తమ పోలింగ్ కేంద్రాల గురించి స్పష్టమైన సమాచారం పొందలేకపోయామని పలువురు ఓటర్లు తెలిపారు. దాదాపు 85 శాతం ఓటరు స్లిప్పులు పంపిణీ చేశామని అధికారులు చెప్పినప్పటికీ, అపార్ట్‌మెంట్లు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలలో నివసించే చాలా మంది నివాసితులు తమకు స్లిప్పులు అందలేదని చెప్పారు. 
 
అనిశ్చితి కారణంగా ఓటర్లు పదేపదే వార్డు సచివాలయాలకు వెళ్లి, పోలింగ్ సిబ్బంది నుండి వివరణ కోరారు. ఈ ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, రోజు గడిచేకొద్దీ ఓటింగ్ శాతం క్రమంగా పెరిగింది. ఉదయం 11 గంటలకల్లా, ఓటింగ్ శాతం 13.34 శాతానికి పెరిగింది, ఇది తెల్లవారుజాము నాటి గణాంకాలతో పోలిస్తే గణనీయమైన పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నానికల్లా ఇది 39.72 శాతానికి చేరుకుంది. 
 
ఆదివారం ఎన్నికలు నిర్వహించడం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇచ్చినట్లు కనిపించింది. సెలవు దినం సాధారణంగా ఓటర్లకు పాల్గొనడానికి ఎక్కువ సమయం ఇస్తుంది, అయినప్పటికీ, రోజు మొదటి భాగంలో యువ ఓటర్లు సాపేక్షంగా తక్కువ ఉత్సాహాన్ని చూపించారు. దీనికి విరుద్ధంగా, సీనియర్ సిటిజన్లు ప్రోత్సాహకరమైన సంఖ్యలో ఓటు వేశారు. 
 
అనేక పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద, 80 ఏళ్లు పైబడిన వారితో సహా వృద్ధ ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి ఓపికగా వేచి ఉన్న పొడవైన క్యూలు కనిపించాయి. మహిళలు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు, మధ్యాహ్నం అంతా ఓటింగ్ శాతం క్రమంగా పెరగడానికి వారు గణనీయంగా దోహదపడ్డారు. 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత ఆసక్తిగా గమనిస్తున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది. 
 
మూడు పార్టీల కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జరుగుతున్న మొట్టమొదటి ప్రధాన పట్టణ ఎన్నిక ఇదే కావడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ఈ ఫలితాన్ని ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల మనోభావానికి ఒక ముఖ్యమైన సూచికగా రాజకీయ పరిశీలకులు పరిగణిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఈ మున్సిపల్ పోటీకి నగరం దాటి కూడా ప్రాముఖ్యత చేకూరింది. 
 
ఈ ఎన్నికల పోరును ప్రధానంగా కూటమికి, వైఎస్సార్‌సీకి మధ్య ప్రత్యక్ష పోటీగా చిత్రీకరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మేయర్ పదవిపై అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతమై ఉంది. టీడీపీ తమ మేయర్ అభ్యర్థిగా ముక్క శ్రావణిని బరిలోకి దింపగా, వైఎస్సార్‌సీ ఎమ్మెల్సీ వరుడు కళ్యాణిని నామినేట్ చేసింది. 
 
విజయం సాధిస్తామనే విశ్వాసాన్ని ఇరు వర్గాలు వ్యక్తం చేశాయి. పోలింగ్ రోజు మొత్తం తమ మద్దతుదారులను సమీకరించడంలో చురుకుగా నిమగ్నమయ్యాయి. మొత్తం మీద, మేయర్ పదవికి 15 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తుండగా, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 120 వార్డులలో కార్పొరేటర్ పదవులకు 573 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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