పబ్లిక్ సిస్టమ్లలో వాట్సాప్ వెబ్ను ఉపయోగించవద్దు.. కేంద్ర సైబర్ క్రైమ్ విభాగం
ఆఫీసు కంప్యూటర్లు, సైబర్ కేఫ్లు లేదా పబ్లిక్ సిస్టమ్లలో వాట్సాప్ వెబ్ను ఉపయోగించడం వల్ల మీ సంభాషణలు ప్రమాదంలో పడవచ్చునని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం ఒక హెచ్చరికను జారీ చేసింది. ఇతరులు కూడా ఉపయోగించే కంప్యూటర్లలో వాట్సాప్ ఖాతాలను యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాట్సాప్ వినియోగదారులను కోరింది. ఐ4సి (I4C)గా పిలువబడే ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ థ్రెట్ అనలిటిక్స్ యూనిట్ సలహాలో, యాక్టివ్గా ఉన్న వాట్సాప్ వెబ్ సెషన్ ద్వారా అనధికార వ్యక్తులు ప్రైవేట్ సందేశాలను చదవడం, కాంటాక్ట్లను చూడటం, గ్రూప్ సంభాషణలను గమనించడం వంటివి చేయగలరని పేర్కొంది.
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సైబర్ నేరగాళ్లు ఖాతాదారుడి నుండే వచ్చినట్లుగా కనిపించే సందేశాలను పంపవచ్చు. వారు నమ్మకమైన గుర్తింపును ఉపయోగించి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు లేదా సహోద్యోగులను మోసాలతో వంచిస్తారు. కేవలం బ్రౌజర్ ట్యాబ్ లేదా విండోను మూసివేయడం వల్ల వినియోగదారులు వాట్సాప్ వెబ్ నుండి లాగ్ అవుట్ అవ్వరని ఆ ఏజెన్సీ స్పష్టం చేసింది. సురక్షితంగా ఉండటానికి వినియోగదారులు తప్పనిసరిగా మాన్యువల్గా లాగ్ అవుట్ చేయాలి. అందువల్ల, వినియోగదారులు వాట్సాప్ వెబ్ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా ఆఫీసు కంప్యూటర్లు, షేర్డ్ సిస్టమ్లు, పబ్లిక్ కంప్యూటర్లు లేదా ఇతర వ్యక్తులకు అందుబాటులో ఉండే పరికరాలలో జాగ్రత్త వహించాలని సూచించడమైనది," అని ఆ సలహాలో పేర్కొన్నారు.
కంప్యూటర్లలో వాట్సాప్ వెబ్ ద్వారా వివరాలను పంచుకోవద్దని ఏజెన్సీ వినియోగదారులకు సలహా ఇచ్చింది. "ప్రభుత్వ సంస్థాగత, ఆర్థిక, గోప్యమైన లేదా ఇతర సున్నితమైన సమాచారాన్ని కంప్యూటర్లలోని వాట్సాప్ వెబ్ సెషన్ల ద్వారా మార్పిడి చేసుకోకపోవడమే మంచిది" అని అది హెచ్చరించింది.
వినియోగదారులు సైబర్ కేఫ్లు, హోటల్ బిజినెస్ సెంటర్లు, పబ్లిక్ కియోస్క్లు, అరువు తెచ్చుకున్న పరికరాల ద్వారా లాగిన్ కాకూడదు. అవసరమైతే, వారు ప్రైవేట్ లేదా అజ్ఞాత బ్రౌజింగ్ మోడ్ను ఉపయోగించాలి. వాట్సాప్ వెబ్ ఉపయోగించిన తర్వాత, ముఖ్యంగా ఇతరులతో పంచుకునే కంప్యూటర్లలో, ఎల్లప్పుడూ మాన్యువల్గా లాగ్ అవుట్ చేయాలని సలహాలిచ్చింది.