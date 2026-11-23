ఎమ్మిగనూరులో చెత్త కుప్పలో బ్యాలెట్ పత్రాలు లభ్యం.. ఏం జరుగుతోంది?
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ఇటీవల జరిగిన ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సంబంధించి, యెమ్మిగనూరు నియోజకవర్గంలోని ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రం సమీపంలో సుమారు 50 బ్యాలెట్ పత్రాలు చెత్త కుప్పలో లభ్యం కావడం కలకలం రేపింది. ఇవి గోనిగండ్ల జెడ్పీటీసీ నియోజకవర్గానికి చెందిన బ్యాలెట్ పత్రాలుగా గుర్తించారు. లెక్కింపు కేంద్రం దగ్గరే ఇవి పడి ఉండటంతో, ఎన్నికల సామగ్రి భద్రత మరియు నిర్వహణపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
Ballot papers found in garbage
కీలకమైన ఎన్నికల పత్రాలు చెత్తలో ఎలా పడిపోయాయనే అంశం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. పోలింగ్ మరియు ఓట్ల లెక్కింపు తర్వాత బ్యాలెట్ పత్రాలను భద్రపరిచే విషయంలో అధికారులు అనుసరించిన విధానాలపై ఇప్పుడు అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి.
ఈ ఘటన గోనిగండ్ల జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల ప్రక్రియ పారదర్శకతపై కొత్త వివాదానికి దారితీసింది. ఎన్నికల ఫలితాల విశ్వసనీయతను కాపాడటంలో బ్యాలెట్ పత్రాల భద్రత అత్యంత కీలకం కాబట్టి, ఈ ఘటనపై సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని, గోనిగండ్ల జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఓట్లను తిరిగి లెక్కించాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఎన్నికల సామగ్రిని భద్రపరిచే బాధ్యత కలిగిన అధికారుల పాత్రపై కూడా ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
బ్యాలెట్ పత్రాలు చెత్త కుప్పలోకి ఎలా చేరాయి, ఇందులో ఏవైనా విధానపరమైన లోపాలు జరిగాయా అనే అంశాలపై అధికారులు స్పష్టత ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనతో ఇటీవల జరిగిన ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నిర్వహణ మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఎన్నికల అధికారుల బాధ్యతాయుతమైన పనితీరుపై ప్రజల దృష్టి పడింది.