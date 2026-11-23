మమితా బైజు, ప్రదీప్ రంగనాథన్ ఏఐ డీప్ఫేక్ వీడియోలు వైరల్
తమిళ నటులు మమితా బైజు, ప్రదీప్ రంగనాథన్లతో ఏఐ (AI) రూపొందించిన ఒక డీప్ఫేక్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వారి అనుమతి లేకుండా, వారి డ్యూడ్ సినిమాలోని ఫుటేజ్ను ఉపయోగించి ఈ వీడియోను రూపొందించినట్లు సమాచారం. ఈ వీడియోపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తగా, అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ వర్గాలు ఆ నటులకు సంఘీభావం తెలుపుతున్నాయి.
Mamitha Baiju
ఇలాంటి అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ను సృష్టించడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను దుర్వినియోగం చేయడాన్ని పలువురు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఖండించారు. ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత తాను కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నానని ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్ వెల్లడించారు.
సాంకేతికతను ప్రజల గౌరవానికి భంగం కలిగించడానికి కాకుండా, వారికి స్ఫూర్తినివ్వడానికి ఉపయోగించాలని కంటెంట్ క్రియేటర్ వెల్లడించారు. భారతీయ వినోద పరిశ్రమలో ఏఐ రూపొందించిన డీప్ఫేక్ కంటెంట్ ముప్పు పెరుగుతోందనే విషయాన్ని ఈ ఘటన మరోసారి వెలుగులోకి తెచ్చింది.
ఇలాంటి వీడియోలను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లకు, సంబంధిత అధికారులకు రిపోర్ట్ చేయాలని అభిమానులు ప్రజలను కోరుతున్నారు. మమితా బైజు ఇటీవల జన నాయగన్, విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్, బెత్లెహెం కుటుంబ యూనిట్ వంటి చిత్రాలలో నటించారు. ప్రదీప్ రంగనాథన్ డ్యూడ్, డ్రాగన్ వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించారు.