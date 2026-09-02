Mamitha Baiju hospitalzed: మమితా బైజు ఆసుపత్రిలో చేరిక, ఓనమ్ వేడుకలు వాయిదా !
మలయాళ నటి మమితా బైజు తెలుగులోనూ అందరికీ సుపరిచతమే. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ తో మరింత దగ్గరైంది. అంతకుముందు పలు సినిమాలలో నటించింది. తాజాగా ఆమె అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వైద్యుల సలహా మేరకు ప్రస్తుతం తాను పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నట్లు మమిత స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు.
Mamitha Baiju
ఆమె అస్వస్థత కారణంగా ఆస్ట్రేలియా పర్యటన రద్దయింది. మెల్బోర్న్లో జరగబోయే 'క్లైడ్ ఓనమ్ 2026' వేడుకలకు ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకావాల్సి ఉంది. అయితే మమిత హెల్త్ కండిషన్ సరిగ్గా లేకపోవడంతో, నిర్వాహకులు ఈ వేడుకలను వాయిదా వేశారు.
ఆమె నాయికగా నటించగా బ్లాక్బస్టర్ అయిన మలయాళం సినిమా 'బెత్లెహాం కుటుంబ యూనిట్' సెప్టెంబర్ 4న తెలుగులో రిలీజ్ అవుతోంది.