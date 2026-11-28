విద్యార్థినులను వేధించిన ప్రభుత్వ టీచర్.. అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
ఆదిలాబాద్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక పాఠశాలలో పలువురు విద్యార్థినులను వేధించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిని శనివారం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. స్కూల్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ చైర్మన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, సదరు పాఠశాలలో ఎస్జీటీగా పనిచేస్తున్న నిందితుడు పొన్నారి మహేశ్వర్ను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఇప్పటికే అతనిపై ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్, 2012 (పోక్సో చట్టం) కింద కేసు నమోదు చేయబడింది. ఉపాధ్యాయుడు తమను లైంగికంగా వేధించాడని, అనుచితంగా తాకాడని విద్యార్థులు ఫిర్యాదు చేశారని పోలీసులు తెలిపారు.
వారు మొదట షి బృందాన్ని ఆశ్రయించగా, ఆ బృందం ఉపాధ్యాయుడి అభ్యంతరకర ప్రవర్తనపై విచారణ జరిపి, ఆ ఆరోపణలు నిజమని తేల్చిందని పోలీసులు చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఛైర్మన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.