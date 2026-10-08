దసరా పండుగ దృష్ట్యా 7,000 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్న టీజీఎస్సార్టీసీ
దసరా పండుగ దృష్ట్యా 7,000 ప్రత్యేక బస్సులను నడపాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) నిర్ణయించింది. కరీంనగర్ జోన్ నుండి 3,533 బస్సులు, అలాగే ఆదిలాబాద్ నుండి 431, నిజామాబాద్ నుండి 719, కరీంనగర్ నుండి 1,175, వరంగల్ నుండి 530, ఖమ్మం నుండి 678, హైదరాబాద్ నుండి 2,155 బస్సులను నడపనున్నారు. వీటితో పాటు మహబూబ్నగర్ నుండి సుమారు 645, మెదక్ నుండి 255, నల్గొండ నుండి 815, రంగారెడ్డి నుండి 440, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జోన్ నుండి 1,312 ప్రత్యేక సర్వీసులను నడపనున్నారు.
ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 9, 10, 16, 17 తేదీలలో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే రోజుల్లో ప్రత్యేక బస్సులను అందుబాటులో ఉంచాలని టీజీఎస్సార్టీసీ యాజమాన్యం ప్రణాళిక రూపొందించింది. అలాగే అక్టోబర్ 25 మరియు 26 తేదీలలో తిరుగు ప్రయాణం కోసం తగిన ఏర్పాట్లు చేసింది.
హైదరాబాద్లోని MGBS, JBS, ఉప్పల్ (నల్ల చెరువు), ఆరామ్ఘర్, ఎల్బీ నగర్ క్రాస్ రోడ్స్, కేపీహెచ్బీ, బోయిన్పల్లి, గచ్చిబౌలి వంటి రద్దీ ప్రాంతాల నుండి కార్పొరేషన్ ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలలో ప్రజలు రవాణా పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా, సురక్షితంగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలా చూడటానికి ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఈ ప్రత్యేక సేవలను నిర్వహిస్తోంది.
తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రత్యేక బస్సుల్లో ప్రయాణికులు లేకపోయినా, రద్దీగా ఉండే మార్గాల్లో ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు సంస్థ ఆ ఖాళీ బస్సులను వెంటనే తిరిగి రప్పిస్తుంది. ప్రత్యేక బస్సుల టికెట్ ధరలను సంస్థ 1.5 రెట్ల వరకు పెంచింది. తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలకు నడిచే ప్రత్యేక బస్సులకు మాత్రమే ఈ సవరించిన ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. తిరుగు ప్రయాణ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అక్టోబర్ 9, 10, 16, 17, అక్టోబర్ 25, 26 తేదీలలో మాత్రమే ఈ సవరించిన ఛార్జీలు అమలులో ఉంటాయి.
సాధారణ బస్సులలో మాత్రం యథావిధిగా సాధారణ ఛార్జీలే ఉంటాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మహాలక్ష్మి పథకంలో భాగంగా, దసరా సందర్భంగా నడిచే పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ (రెగ్యులర్, స్పెషల్) బస్సులలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కొనసాగుతుంది.
పండుగ కోసం సొంత ఊళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులు ప్రత్యేక బస్సులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం ఆర్టీసీ కాల్ సెంటర్ నంబర్లు 040-69440000, 040-23450033 లను సంప్రదించాలని యాజమాన్యం సూచించింది.