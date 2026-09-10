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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (19:09 IST)

TGSRTC, ఆటోను తప్పించబోయి పెట్రోలు బంకులోకి దూసుకెళ్లిన బస్సు, వీడియో

TGSRTC bus crashes into petrol bunk
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (19:09 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణాకు చెందిన బస్సు ఒకటి బీభత్సం సృష్టించింది. ఎదురుగా వస్తున్న ఆటోను తప్పించబోయి పెట్రోలు బంకులోకి దూసుకెళ్లింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
హైదరాబాద్ నగర శివారు అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్ పరిధిలోని బాటసింగారం వద్ద ఆర్టీసి అదుపుతప్పి బీభత్సం సృష్టించింది. ఎదురుగా వస్తున్న ఆటోను తప్పించబోయి పెట్రోల్ బంకులోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ బస్సు చౌటుప్పల్ వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకున్నది. ఈ ఘటనలో పెట్రోల్ పోయించుకునేందుకు బంకు వద్ద ఆగి వున్న కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.
 
ఐతే ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం సంభవించలేదు. బస్సు వేగంగా అటువైపు దూసుకొస్తుండటంతో పెట్రోలు బంకులో పనిచేసే సిబ్బంది హాహాకారాలు చేస్తూ పరుగులు తీసారు. అందరూ కాస్త దూరంగా పరుగులు తీయడంతో ప్రాణాలను కాపాడుకోగలిగారు. ఈ ఘటన అంతా అక్కడున్న సీసీ కెమేరాల్లో రికార్డయ్యాయి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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