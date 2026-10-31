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  4. Dengue Cases Rising in Adilabad District Due to Poor Sanitation
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (10:59 IST)

దోమల బెడద.. ఆదిలాబాద్‌లో పెరుగుతున్న డెంగ్యూ కేసులు

Dengue Cases
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (10:59 IST)
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Dengue Cases
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పట్టణ ప్రాంతాల్లో పారిశుధ్య లోపం కారణంగా దోమల బెడద పెరిగి, తద్వారా డెంగ్యూ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. చికిత్స కోసం పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్తున్నారు. రక్త పరీక్షల్లో ప్లేట్‌లెట్ల సంఖ్య తగ్గి ఉన్నట్లు తేలుతోంది. 
 
అత్యధికంగా ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో డెంగ్యూ కేసులు నమోదవ్వగా, మంచిర్యాల జిల్లాలో 17 డెంగ్యూ పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. రోగులలో అధిక జ్వరంతో బాధపడుతున్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. డెంగ్యూ వ్యాధిలో భాగంగా కొన్ని రోజుల పాటు అధిక జ్వరం ఉంటుంది.
 
చికిత్స ప్రారంభించిన తర్వాత ఈ జ్వరం క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. మంచిర్యాల వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మొత్తం 17 మంది రోగులలో 10 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వీరు హైదరాబాద్‌లో చదువుకుంటుండగా, అక్కడ అనారోగ్యానికి గురై తమ స్వస్థలాలకు తిరిగి వచ్చారు. 
 
ఇంటిగ్రేటెడ్ డిసీజ్ సర్వైలెన్స్ బృందాలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల వద్ద రోగుల నుంచి రక్త నమూనాలను సేకరించి, వాటిని పరీక్షల కోసం సమీపంలోని జిల్లా కేంద్రాలకు పంపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్య శాఖకు చెందిన కొందరు అధికారులు డెంగ్యూ పాజిటివ్ కేసులను అధికారికంగా ధృవీకరించకుండా, వాటిని దాచిపెడుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 
ప్రభుత్వ వైద్య సంస్థల్లో ఎలీసా పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాతే డెంగ్యూ కేసులను నిర్ధారించగలమని వారు పేర్కొంటున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నివేదిక ప్రకారం, 2026 జనవరి నుండి ఇప్పటివరకు 121 డెంగ్యూ పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. 
 
ఇందులో అక్టోబర్‌లో 47, సెప్టెంబర్‌లో 48, ఆగస్టులో 20 కేసులు ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని అంకోలి, పుట్లీబౌలి, శాంతినగర్ వంటి పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల ద్వారా 69 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆదిలాబాద్‌లోని రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో డెంగ్యూ రోగులు గణనీయ సంఖ్యలో చేరుతున్నారు. వీరు మూడు నుండి నాలుగు రోజుల్లోనే కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అవుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఎటువంటి క్లిష్టమైన (తీవ్రమైన) కేసులు నమోదు కాలేదు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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