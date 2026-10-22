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  4. Tragic Incident In Kurnool District Devaragattu Stick Competition
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (10:53 IST)

దసరా పండుగ మరుసటి రోజున రక్తం చిందిన దేవరగట్టు....

devaragattu stick festival
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (10:53 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టు రక్తం చిందింది. దసరా పండుగ మరుసటి రోజే గ్రామాల ప్రజలు కర్రలతో కొట్టుకున్నారు. ఉత్సవం పేరుతో జరిగిన ఈ కొట్లాటలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొందరు గాయపడ్డారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టులో ప్రతియేటా కర్రల సమరం జరుగుతుంది. దసరా పండుగ మరుసటి రోజు రాత్రి నిర్వహించిన బన్నీ ఉత్సవంలో తీవ్ర హింస చెలరేగింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, 100 మందికి పైగా భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం పేరిట జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవం మరోసారి విషాదాన్ని మిగిల్చింది.
 
హోళగుంద మండలం దేవరగట్టులో మాళ మల్లేశ్వరస్వామి కల్యాణోత్సవం అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను కొండపై నుంచి కిందకు తీసుకొస్తుండగా ఈ ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. స్వామివారి విగ్రహాలను దక్కించుకునేందుకు 11 గ్రామాల ప్రజలు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి కర్రలు, దివిటీలతో ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకున్నారు.
 
ఈ భీకర సమరంలో తలలు పగిలి, తీవ్ర రక్తస్రావమైనా ఎవరూ వెనక్కి తగ్గలేదు. ఈ ఘర్షణలో ఆలూరుకు చెందిన పోతురాజు అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. గాయపడిన వందలాది మందిని హుటాహుటిన ఆలూరు, ఆదోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. 
 
ప్రతి ఏటా విజయదశమి మరుసటి రోజు అర్థరాత్రి దేవరగట్టులో ఈ బన్నీ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. మాళమ్మ, మల్లేశ్వరస్వామి ఉత్సవ విగ్రహాలను దక్కించుకోవడమే ఈ సమరం వెనుక ఉన్న సంప్రదాయం. ఈ ఉత్సవం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్‍‌లో పాటు కర్ణాటక, తెలంగాణ, మహారాష్ట్రల నుంచి కూడా వేలాదిగా భక్తులు తరలివస్తారు.
 
ఈ ఉత్సవంలో హింసకు తావులేకుండా చూడాలని పోలీసులు, జిల్లా అధికారులు ఏటా పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కల్పించి, భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినా ఫలితం ఉండటం లేదు. భక్తుల రూపంలో కర్రలను ఆలయ పరిసరాలకు తరలించి, అర్థరాత్రి సమయానికి దాడులకు దిగుతున్నారు. సంప్రదాయం పేరిట ఏటా జరుగుతున్న ఈ రక్తపాతాన్ని నివారించడం అధికారులకు సవాలుగా మారింది. ప్రాణాలు పోతున్నా ఈ ఆచారాన్ని కొనసాగించడంపై సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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