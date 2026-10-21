బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం... తమిళనాడులో ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ
బంగాళాఖాతంలో రెండు అల్పపీడన ద్రోణుల కారణంతో, చెన్నైతో సహా పలు జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెన్నైలోని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం మంగళవారం ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ హెచ్చరిక గురువారం వరకు అమల్లో ఉంటుంది.
నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. దీనితో పాటు, అక్టోబర్ 23వ తేదీ ప్రాంతంలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న తూర్పు-మధ్య బంగాళాఖాతంలో మరో వాతావరణ వ్యవస్థ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ రెండో వ్యవస్థ ఉత్తర-వాయవ్య దిశగా పయనిస్తూ మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ఈ పరిణామాలు ఈశాన్య రుతుపవనాలు తమిళనాడులో బలపడుతున్న తరుణంలో చోటుచేసుకున్నాయి. దీనివల్ల తీర ప్రాంత జిల్లాలు, కావేరి డెల్టా, పశ్చిమ కనుమల ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మంగళవారం చెన్నైలో కూడా విస్తారంగా వర్షాలు పడ్డాయి.
థాయిలాండ్ గల్ఫ్, మయన్మార్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం, బుధవారం ఉదయానికి ఉత్తర అండమాన్ సముద్రం వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. దీని ప్రభావంతో, అక్టోబర్ 23 ప్రాంతంలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న తూర్పు-మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
ఉత్తర తమిళనాడు తీరానికి సమీపంలోని నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో రాబోయే 24 గంటల్లో అదే ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ ఆవర్తనం నుండి ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు విస్తరించిన ద్రోణి కూడా ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులపై ప్రభావం చూపుతోంది.
చెన్నైతో పాటు మరికొన్ని జిల్లాల్లో మంగళవారం భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీనివల్ల సాధారణ జనజీవనానికి అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే, రాణిపేట, కాంచీపురం, కళ్లకురిచ్చి, తిరుచిరాపల్లి, అరియలూర్, పెరంబలూర్, పుదుక్కోట్టై, శివగంగై, తెన్కాశి, తిరునెల్వేలి మరియు కన్యాకుమారి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున 'ఎల్లో అలర్ట్' ప్రకటించారు.