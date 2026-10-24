Cyclone Threat: అర్నాబ్ తుఫాను.. తెలంగాణ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న అర్నాబ్ తుఫాను ప్రభావంతో, అక్టోబర్ 28న తెలంగాణలో భారీ నుండి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ఈ జిల్లాలకు 'రెడ్ అలర్ట్' జారీ చేసింది.
Arnab
శనివారం విడుదల చేసిన సూచనల ప్రకారం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ మరియు సూర్యాపేట జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే, మంచిర్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జనగాం, నల్గొండ, సిద్దిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన స్పష్టమైన అల్పపీడన ప్రాంతం బలపడి, తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది. దీనికి అర్నాబ్ (అర్థం: సముద్రం) అని పేరు పెట్టారు. ఈ పేరును బంగ్లాదేశ్ సూచించింది. ఐఎమ్డి -హైదరాబాద్ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త ఎస్. స్టెల్లా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ వ్యవస్థ శనివారం నాటికి అల్పపీడనంగా, అక్టోబర్ 25న తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారి, అక్టోబర్ 26 ఉదయానికి పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది.
ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ, అక్టోబర్ 28వ తేదీ ఉదయం నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి సమీపంలో ఉన్న పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతాన్ని చేరుకుంటుందని అంచనా. ఇది తీరానికి సమీపంలో ఉండటం మరియు పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదలడం కొనసాగించడం వల్ల తెలంగాణ వ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా తూర్పు మరియు దక్షిణ జిల్లాల్లో వర్షపాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆమె వివరించారు.
లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని నివాసితులు నీరు నిలిచిపోవడం, వాగులు పొంగిపొర్లడం, రహదారి అనుసంధానానికి అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వర్షంతో పాటు ఉరుములు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున, రైతులు, ప్రయాణికులు స్థానిక వాతావరణ హెచ్చరికలను గమనించాలని కూడా కోరారు. అక్టోబర్ 27న, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ సహా పలు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, మెరుపులు మరియు గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
జయశంకర్ భూపాలపల్లి. అక్టోబర్ 29న, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, వరంగల్, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్, నల్గొండ, సూర్యాపేట మరియు మంచిర్యాలతో సహా తూర్పు తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండి అంచనా వేసింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు, గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం కూడా ఉంది. రాబోయే 48 గంటల్లో హైదరాబాద్లో పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం, ఉదయం పూట పొగమంచు ఉండే అవకాశం ఉంది. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 33°C, రాత్రి 21°Cగా ఉండే అవకాశం ఉంది.