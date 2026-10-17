తెలంగాణ: ఆదివారం పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, జల్లులు పడే అవకాశం
తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో శనివారం మధ్యాహ్నం, రాత్రి వేళల్లో ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆదివారం నాటికి వర్ష సూచన మరింత మెరుగుపడి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. నాగర్కర్నూలు, నల్గొండ, ఖమ్మం, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, వనపర్తి, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి-భువనగిరి వంటి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
అలాగే సిద్దిపేట, మెదక్, హన్మకొండ, వరంగల్, జనగాం, ములుగు, మంచిర్యాల, కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, మహబూబ్ నగర్, గద్వాల్, నారాయణపేట జిల్లాల్లోనూ ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
అయితే, ఈ జిల్లాల్లోని చాలా ప్రాంతాలు పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో వివిక్త జల్లులు లేదా పొడి వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు. హైదరాబాద్లో కూడా పగటిపూట వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.