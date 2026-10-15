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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 15 October 2026 (19:18 IST)

వివాహేతర సంబంధం... భర్తపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన భార్య

crime
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (19:18 IST)
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తన భర్త పరాయి మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకోవడాన్ని కట్టుకున్న భార్య ఏమాత్రం జీర్ణించుకోలేకపోయింది. దీంతో నిద్రిస్తున్న భర్తపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించి హత్య చేసింది. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నారాయణపేట జిల్లా మరికల్ మండలంలో చోటుచేసుకుంది. 
 
స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... మరికల్ మండలంలోని మాద్వార్ గ్రామానికి చెందిన తెలపల్లి రాములమ్మ, బాలస్వామి(46) అనే దంపతులు ఉండగా, వీరికి 28 యేళ్ల క్రితం వివాహమైంది. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు కూడా ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో బాలస్వామికి అదే గ్రామంలోని ఓ మహిళతో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ విషయం భార్యకు తెలియడంతో గత కొంతకాలంగా తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. 
 
భర్తలో మార్పు రాకపోవడంతో విసిగిపోయిన రాములమ్మ.. అతడిని హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. గత నెల 24న అర్థరాత్రి వ్యవసాయ పనుల కోసం ఇంట్లో ఉంచుకున్న పెట్రోల్‌ను.. నిద్రిస్తున్న అతడిపై పోసి నిప్పంటించింది. తీవ్ర గాయాలైన బాలస్వామిని మొదట మహబూబ్‌నగర్‌ ఆసుపత్రికి, అటు నుంచి మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్‌లోని ఉస్మానియాకు తరలించారు. 
 
చికిత్స పొందుతూ గత నెల 25న మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై రాములమ్మ నుంచి సేకరించిన వివరాలు, సాక్షుల వాంగ్మూలాలు, ఆధారాలు అనుమానాలకు తావివ్వడంతో పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించారు. దీంతో తానే నేరం చేసినట్లు ఆమె అంగీకరించింది. దీంతో నిందితురాలిపై బీఎన్‌ఎస్‌లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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