ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్లో సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె అనయా బంగర్
భారత మాజీ క్రికెటర్ సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె అనయా బంగర్, తాను మార్చి 2027 నుండి ఆస్ట్రేలియాలో జరిగే ఎలైట్ మహిళల క్రికెట్లో పాల్గొనడానికి అర్హత సాధిస్తానని సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా నుండి వచ్చిన అధికారిక ప్రకటన చిత్రాలను అనయా పంచుకున్నారు. ఆ లేఖలో, అందించిన వైద్య సమాచారం ఆధారంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సీఏ పేర్కొంది.
Anaya
సర్ఫరాజ్ ఖాన్తో కలిసి ఏజ్-గ్రూప్ క్రికెట్ ఆడిన అనయా, ఈ ఏడాది మార్చిలో జెండర్-అఫర్మింగ్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు. ఎలైట్ క్రికెట్లోని మహిళల విభాగంలో పోటీపడే క్రీడాకారిణులు కనీసం 12 నెలల పాటు నిరంతరంగా సీరం టెస్టోస్టెరాన్ గాఢతను 10 ఎన్ఎంఓఐ/ఎల్ కంటే తక్కువగా నిర్వహించాలని క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా విధానం చెబుతోంది.
అనయా కూడా ఈ అర్హత అవసరాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా నుండి లభించిన ఆమోదం వల్ల అనయ 'ఉమెన్స్ బిగ్ బాష్ లీగ్'లో పాల్గొనే అవకాశం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఎలైట్ క్రికెట్గా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, ఈ అనుమతి ఆమెకు కచ్చితమైన ఒప్పందం లభిస్తుందని హామీ ఇవ్వదు. అనయా ఆస్ట్రేలియాలోని ఏ రాష్ట్రంలో లేదా భూభాగంలోనైనా జరిగే ప్రీమియర్ క్రికెట్ పోటీలలో పాల్గొనడానికి కూడా అర్హత సాధిస్తుంది.