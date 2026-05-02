గిన్నిస్ గ్లోరీ చారిత్రాత్మక మిస్సింగ్ లింక్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి: నవయుగకు మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడ్నవిస్ ప్రశంస

చారిత్రాత్మక ముంబై-పూణే ఎక్స్ప్రెస్ వే మిస్సింగ్ లింక్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా అత్యంత వెడల్పైన భూగర్భ సొరంగాన్ని నిర్మించి, నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (NECL) రెండు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులను సగర్వంగా తన సొంతం చేసుకుంది. ఈ అసాధారణ ఘనత భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల ప్రయాణంలో ఒక కీలక ఘట్టంగా నిలుస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇది సాటిలేని స్థాయిని, ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాన్ని, సరిహద్దులకు అతీతంగా నిర్మించాలనే సాహసోపేతమైన దార్శనికతను ప్రదర్శిస్తుంది.
దశాబ్దాలుగా, సహ్యాద్రి పర్వతాల గుండా సాగే ముంబై-పూణే ప్రయాణం సుందరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇరుకైన రోడ్ల వల్ల నెమ్మదిగా ఉండేది. అయితే మహారాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ గారి దార్శనికత, నాయకత్వంలో, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక విప్లవాత్మక పరిష్కారాన్ని ఊహించింది. అదే 13.3 కిలోమీటర్ల మిస్సింగ్ లింక్ను నిర్మించడం. దీనిని మహారాష్ట్ర స్టేట్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(MSRDCL) ఆమోదం లభించగా, నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టి పూర్తి చేసింది.
ఎంతో కాలంగా మహారాష్ట్ర ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్న ఈ ముంబై-పుణే ఎక్స్ ప్రెస్ వే మిస్సింగ్ లింక్ పనుల్ని... మహారాష్ట్ర దినోత్సవం నాడు ప్రారంబించారు. భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల పరిధిని విస్తరిస్తూ, ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యానికి ఒక మైలురాయిగా దీన్ని తీర్చిదిద్దింది నవయుగ ఇంజినీరింగ్ సంస్థ. రద్దీగా ఉండే ఖండాలా ఘాట్లను తప్పించడం ద్వారా, ఈ మార్గం ప్రయాణ సమయాన్ని 30 నిమిషాలు తగ్గిస్తుంది. అలాగే మహారాష్ట్రలోని అత్యంత కీలకమైన రవాణా మార్గాలలో ఒకదానిపై రద్దీని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల ప్రయాణంలో ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో, మహారాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ గారు, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఏక్నాథ్ షిండే గారు, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీమతి సునేత్ర పవార్ గారు, నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ చింతా శ్రీధర్ పాల్గొన్నారు.
నవయుగ ఇంజినీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ చింతా శ్రీధర్ గారు మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఒక ప్రపంచ రికార్డు మాత్రమే కాదు, భారతదేశం ఏమి నిర్మించగలదో చెప్పే ఒక నిదర్శనం. సహ్యాద్రి పర్వత శ్రేణుల్లో సవాలుతో కూడిన బసాల్ట్ భూభాగం గుండా అత్యంత వెడల్పైన భూగర్భ సొరంగాన్ని అందించడం అనేది, ప్రపంచ స్థాయిలో సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ. దానికి మా ఇంజినీరింగ్ ప్రతిభనతో పూర్తి చేయడం మా సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ నుండి లభించిన ఈ గుర్తింపు మా అందరికీ గర్వకారణం. ఇది మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మహారాష్ట్ర స్టేట్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ మరియు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ గారి దార్శనిక నాయకత్వం మాపై ఉంచిన నమ్మకానికి నిదర్శనం. నవయుగ ఇంజినీరింగ్లో, మేము సరిహద్దులను అధిగమించడానికి మరియు భారతదేశాన్ని ముందుకు నడిపించే మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము అని అన్నారు ఆయన.
NECL సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు రీజినల్ హెడ్ రమేష్ సింగూరు మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మిస్సింగ్ లింక్ ప్రాజెక్టును సాకారం చేసేందుకు పట్టుదల, అచంచలమైన అంకితభావంతో లక్షలాది మంది పనిచేశారు. వారి వల్లే ఈ బృహత్తర ప్రాజెక్టు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు సాధించింది. ఈ సందర్భంగా నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్కు ప్రాతినిధ్యం వహించడం పట్ల ఎంతో ఆనందంగా, గర్వంగా ఉన్నాను అని పేర్కొన్నారు.
ఆయన మాట్లాడుతూ, ముఖ్యంగా సంక్లిష్టమైన భూ పరిమితులు మరియు కొండ, లోయ ప్రాంతాల నిటారు వాలుల కారణంగా ఈ ప్రాజెక్టు అమలులో అనేక తీవ్రమైన సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. సంబంధిత భద్రతా నిబంధనలకు అనుగుణంగా, పక్కనే ఉన్న ఎక్స్ప్రెస్వేను కాపాడటానికి, ప్రతి 300 మీటర్లకు అడిట్లు, క్రాస్ ప్యాసేజ్ల ఏర్పాటు, నియంత్రిత బ్లాస్టింగ్తో కూడిన NATMను అవలంబించడం వంటి పకడ్బందీ ప్రణాళిక మరియు అధునాతన ఇంజనీరింగ్ పరిష్కారాల ద్వారా వీటిని అధిగమించడం జరిగింది అని తెలిపారు.
ఒక పెద్ద జలాశయం కింద అత్యున్నత భద్రతా ప్రమాణాలతో నిర్మాణం చేపట్టాం. దీనికి SCADA-ఆధారిత పర్యవేక్షణ, అధిక పీడన నీటి తుంపరలతో కూడిన అగ్నిమాపక వ్యవస్థలు, సమీకృత సొరంగ నిర్వహణ వ్యవస్థలు (ITMS), పబ్లిక్ అడ్రస్ వ్యవస్థలు, SOS మరియు అత్యవసర ప్రతిస్పందన వ్యవస్థలు, మరియు అధునాతన వెంటిలేషన్ యంత్రాంగాలు వంటి అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాం. ఈ ప్రాజెక్టులో విస్తృతమైన రాతి తవ్వకాలు, భారీ కాంక్రీట్ పనులు, మరియు సవాలుతో కూడిన భూభాగంలో సమర్థవంతమైన నిర్మాణాన్ని సాధ్యం చేయడానికి UHPFRC గర్డర్లను ఉపయోగించి, సుమారు 180 మీటర్ల లోయ మీదుగా వయాడక్ట్ నిర్మాణాలను విజయవంతంగా అనుసంధానించడం కూడా ఉన్నాయి.
ఈ చారిత్రాత్మక ప్రాజెక్టు, ఖండాలా ఘాట్ విభాగంలో రద్దీని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో ఒక పరివర్తనాత్మక అడుగును సూచిస్తుంది. ఇది శ్రేష్ఠతకు ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పి, రాష్ట్రానికే కాకుండా దేశం మొత్తానికే ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని అన్నారు ఆయన.
ముంబై-పుణె ఎక్స్ ప్రెస్ వే మిస్సింగ్ లింక్ 13.3 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. ఇందులో సుమారు 10.67 కిలోమీటర్ల మేర నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ నిర్మించిన అత్యాధునిక, 5-లేన్ల జంట సొరంగాలు ఉన్నాయి, వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి 22.33 మీటర్ల వెడల్పుతో ఉంటుంది.
ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా సహ్యాద్రి పర్వత శ్రేణిలో సవాలుతో కూడిన భూభాగం గుండా 85 లక్షల టన్నులకు పైగా కొండరాళ్లను తవ్వి తొలగించారు. సొరంగాల నిర్మాణ బలాన్ని పటిష్టం చేయడానికి, ఈ నిర్మాణంలో 7,600 టన్నుల ఉక్కును ఉపయోగించారు. నిర్మాణ స్థిరత్వం మరియు మన్నికను పెంచడానికి షాట్ క్రీట్ కోసం 1.1 లక్ష క్యూబిక్ మీటర్లకు పైగా కాంక్రీటును వినియోగించగా, దీర్ఘకాలిక రహదారి పనితీరును నిర్ధారించడానికి అదనంగా 2.2 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల కాంక్రీటును PQC (పేవ్మెంట్ క్వాలిటీ కాంక్రీట్) కోసం ఉపయోగించారు. ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి 9 మిలియన్ల పని గంటలు వెచ్చించారు, ఇది దాని అమలు వెనుక ఉన్న పరిమాణం, సంక్లిష్టత మరియు మానవ కృషిని మరింతగా ప్రతిబింబిస్తుంది. భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ, ప్రయాణికులకు మరియు చుట్టుపక్కల పర్యావరణానికి రక్షణ కల్పించడానికి అధునాతన సాంకేతికతలను ఉపయోగించారు.