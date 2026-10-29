  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Congress Flips MLC Polls Script In Nagpur, Jabs PM Modi, Devendra Fadnavis Over Posts
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (11:11 IST)

మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడ్నవిస్ కోటలో కాంగ్రెస్ జెండా రెపరెపలు

Congress
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (11:11 IST)
google-news
మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో అధికార బీజేపీకి గట్టి దెబ్బ తగిలింది. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ కోటలో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగిరింది. దీంతో బీజేపీ నేతల్లో రాజకీయ చర్చ మొదలైంది. ఫలితాలు పూర్తిగా వెలువడకముందే కాంగ్రెస్ పార్టీపై విమర్శలు చేసిన బీజేపీ నేతలకు ఈ గెలుపు సమాధానంగా మారింది. 
 
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పోస్టును ప్రస్తావిస్తూ కాంగ్రెస్ నేతలు ఎదురుదాడికి దిగారు. రాష్ట్రంలో ఐదు స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష మహా వికాస్ అఘాడీ మూడు స్థానాలను గెలుచుకుంది. అధికార మహాయుతి కూటమి రెండు స్థానాలకే పరిమితమైంది.
 
నాగ్‌పూర్ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అభిజిత్ వంజారి విజయం సాధించారు. బీజేపీ అభ్యర్థి సుధాకర్ కోహ్లిని 3,271 ఓట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించారు. ఓట్ల లెక్కింపు 40 గంటలకు పైగా సాగిన తర్వాత గురువారం ఫలితం వెలువడింది. 
 
బీజేపీకి సంప్రదాయంగా బలమైన స్థానంగా ఉన్న నాగ్‌పూర్‌లో కాంగ్రెస్ గెలవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఫడ్నవీస్‌తో పాటు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ప్రచారం చేసినా బీజేపీకి ఓటమి తప్పలేదు.
 
ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్క సీటు కూడా దక్కలేదంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ బుధవారం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. నాలుగు రాష్ట్రాల్లో 28 స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఎన్ని సీట్లు గెలిచిందో ఊహించాలంటూ ప్రశ్నించారు. అయితే నాగ్‌పూర్ ఫలితం కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారీ ఊరటనిచ్చింది. మోడీ వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావిస్తూ బీజేపీపై విమర్శలు గుప్పించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సరైన అవకాశం లభించింది. 
 
ఫలితాలు పూర్తిగా రాకముందే కాంగ్రెస్ సున్నా సీట్లకే పరిమితమైందంటూ ఫడ్నవీస్ చేసిన పోస్టును ఆయన తొలగించారని మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. ఆయన పోస్టు స్క్రీన్ షాక్‌ను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకుంది. తొందరపడి చేసిన వ్యాఖ్యలు చివరకు ఇబ్బందికరంగా మారాయని ఎద్దేవా చేసింది. 2029లో మహారాష్ట్ర ప్రజలు మరింత గట్టి రాజకీయ షాక్ ఇస్తారని హెచ్చరించింది.
 
నాగ్‌పూర్‌లో ఫడ్నవీస్ స్వయంగా ప్రచారం చేసినా బీజేపీ ఓడిపోవడాన్ని ఎన్సీపీ (శరద్ పవార్ వర్గం) ఎమ్మెల్యే రోహిత్ పవార్ ప్రస్తావించారు. బ్యాలెట్ పేపర్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించడం వల్లే ఈ ఫలితం వచ్చిందంటూ గంగా వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఈవీఎంలపై ప్రతిపక్షాలు గతంలో చేసిన ఆరోపణలను బీజేపీ, ఎన్నికల సంఘం ఖండించాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
అర్నబ్ ఎఫెక్ట్- నవంబర్ 5న ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్

కేదార్నాథ్‌లో సారా అలీఖాన్ పూజలు... ఫత్వా జారీచేసిన ముస్లిం మతపెద్దలు

కేదార్నాథ్‌లో సారా అలీఖాన్ పూజలు... ఫత్వా జారీచేసిన ముస్లిం మతపెద్దలుప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీ ఖాన్, ఆయన మాజీ భార్య అమృతా సింగ్‌ల కుమార్తె, బాలీవుడ్ నటి సారా అలీఖాన్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని కేదార్నాథ్ ఆలయంలో ఆమె ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ముస్లిం మతపెద్దలు ఆమెపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతటితో ఆగని వారు... ఆమెకు వ్యతిరేకంగా ఫత్వా జారీ చేశారు. దీన్ని పర్మార్థ్ కేతన్ ఆశ్రమాధిపతి స్వామి చిదానంద సరస్వతి స్వామి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. పుణ్య మార్గంలో నడిచేవారిపై ఇలాంటి ఫత్వాలు జారీ చేయకూడదని ఆయన హితవు పలికారు.

రాజకుమారి శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ రిలీజ్

రాజకుమారి శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ రిలీజ్నమిత్ మల్హోత్రా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ‘రామాయణం’ నుంచి శూర్పణఖ పాత్రలో నటిస్తున్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. గతంలోనే ఈ లుక్ ను తన సోషల్ మీడియాలో రకుల్ విడుదలచేసింది. నేడు చిత్ర టీం విడుదల చేయడం విశేషం. “జనస్థాన్‌కి రాజకుమారి.. శూర్పణఖ” అంటూ పరిచయం చేసిన ఈ పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది. బంగారు వర్ణపు ఆభరణాలు, రాయల్ కాస్ట్యూమ్‌తో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రాజసం ఉట్టిపడేలా కనిపిస్తున్నారు.

జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ఎల్లమ్మ టైటిల్ సాంగ్ చేస్తున్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్

జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ఎల్లమ్మ టైటిల్ సాంగ్ చేస్తున్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్అనౌన్స్‌మెంట్, ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైన నాటి నుంచే ‘ఎల్లమ్మ’ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పుడు రాక్‌స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తనదైన శైలిలో జానపద సంగీతంలోని అసలైన పవర్ ను ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సంస్కృతులకు ప్రాతినిధ్యం వహించే 100 మంది సంప్రదాయ జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ‘ఎల్లమ్మ’ టైటిల్ సాంగ్‌ను రికార్డ్ చేస్తున్నారు.

Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్

Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ఆకాశంలో ఒక తార' నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ రిలీజ్ అయింది. పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్నఎమోషనల్ డ్రామాగా గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్‌బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మిస్తున్నారు. సాత్విక వీరవల్లి కథానాయిక. తాజాగా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ను ప్రారంభిస్తూ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ను విడుదల చేశారు.

NC 51 : చెన్నైలో నవీన్ చంద్ర ‘NC 51 షూటింగ్ పూర్తి

NC 51 : చెన్నైలో నవీన్ చంద్ర ‘NC 51 షూటింగ్ పూర్తినవీన్ చంద్ర హీరోగా, దర్శకుడు ఆర్.పి. బాల తెరకెక్కిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘NC 51’ షూటింగ్ పూర్తయింది. ఆర్.పి. బాల ఫిల్మ్స్, పి.జి. ముత్తయ్య ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై ఆర్.పి. బాల, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ పి.జి. ముత్తయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.