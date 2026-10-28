స్పెయిన్: రెండు హైస్పీడ్ రైళ్లు ఢీకొన్న ఘటనలో 64 మంది మృతి
స్పెయిన్ దేశంలో జరిగిన ఘోర రైలు ప్రమాదంలో 64 మంది మృతి చెందారు. రెండు హైస్పీడు రైళ్లు ఢీకొన్న ఘటనలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకున్నది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం బుధవారం ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో రెండు బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి.
ప్రమాదానికి గురైన రైళ్లలో ఒక రైలులో ప్రయాణిస్తున్న ఒక ప్రయాణికుడి కుమార్తె మాట్లాడుతూ... ట్రే టేబుల్ కిందకు దించి పనిచేసుకుంటుండగా అకస్మాత్తుగా బలమైన కుదుపు తగిలింది. ఆ తర్వాత చూస్తే వెనుక నుంచి మరో రైలు తాము ప్రయాణిస్తున్న రైలుని ఢీకొన్న విషయాన్ని చూసాము అని తెలిపింది.