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  4. 64 passengers have died after two high-speed trains collided in central Spain
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (19:51 IST)

స్పెయిన్: రెండు హైస్పీడ్ రైళ్లు ఢీకొన్న ఘటనలో 64 మంది మృతి

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Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (19:56 IST)
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స్పెయిన్ దేశంలో జరిగిన ఘోర రైలు ప్రమాదంలో 64 మంది మృతి చెందారు. రెండు హైస్పీడు రైళ్లు ఢీకొన్న ఘటనలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకున్నది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం బుధవారం ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో రెండు బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి.
 
ప్రమాదానికి గురైన రైళ్లలో ఒక రైలులో ప్రయాణిస్తున్న ఒక ప్రయాణికుడి కుమార్తె మాట్లాడుతూ... ట్రే టేబుల్ కిందకు దించి పనిచేసుకుంటుండగా అకస్మాత్తుగా బలమైన కుదుపు తగిలింది. ఆ తర్వాత చూస్తే వెనుక నుంచి మరో రైలు తాము ప్రయాణిస్తున్న రైలుని ఢీకొన్న విషయాన్ని చూసాము అని తెలిపింది. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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