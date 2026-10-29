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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (10:54 IST)

అర్నబ్ ఎఫెక్ట్- నవంబర్ 5న ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్

Gram Panchayat Polling
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (10:54 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం, రాష్ట్రంలో జరగనున్న మండల పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ (ఎంపీటీసీ), జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ (జెడ్పీటీసీ) ఎన్నికల పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు తేదీలను మార్చింది. సవరించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ నవంబర్ 5న జరుగుతుంది.
 
అలాగే ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 7న చేపడతారు. గతంలో, పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను వాయిదా వేసి, నవంబర్ 1న పోలింగ్, నవంబర్ 3న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. మంగళవారం నాడు సుప్రీంకోర్టు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు అనుమతి ఇవ్వడం, అలాగే సవరించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 3న జరగాల్సి ఉండటంతో, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల తేదీలను మారుస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 
 
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేథా జారీ చేసిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, 2026 స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్‌లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించిన ఎన్నికలు ఉన్నాయి. 
 
అర్నాబ్ తుపాను వల్ల ఏర్పడిన పరిస్థితులను అంచనా వేసిన తర్వాత, తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లు, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు ఇచ్చిన హామీల మేరకు, పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు (యూఎల్బీఎస్) నవంబర్ 1న నిర్ణయించిన పోలింగ్ తేదీని మార్చకూడదని కమిషనర్ నిర్ణయించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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