  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Telugu States weather forecast on 29,10, 2026
Written By సెల్వి సెల్వి

Weather forecast: అక్టోబర్ 29, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (23:21 IST)
google-news
Weather forecast
అక్టోబర్ 29, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) వాతావరణ సూచన
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా : వాతావరణ వ్యవస్థ ఉత్తరం వైపు కదులుతున్నందున అధిక ప్రమాదకర వాతావరణం ఆశించబడుతోంది. బలమైన ఉపరితల గాలులు, ఈదురు గాలులు, మెరుపులు/ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. విశాఖపట్నం, కాకినాడ, అనకాపల్లి, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలను హై-అలర్ట్‌గా ప్రకటించారు.
 
రాయలసీమ: అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన ఉపరితల గాలులతో మోస్తరుగా ప్రభావితం.
 
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా: పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా అక్కడక్కడ జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
హెచ్చరికలు: అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
 
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: రోజంతా ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై, చెదురుమదురు జల్లులు లేదా మబ్బులతో కూడి ఉంటుంది. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 30°C (86°F), రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 21°C (70°F)గా ఉంటాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
మలయాళ నటుడు నివిన్ పౌలీపై క్రిమినల్ కేసు - కేరళ హైకోర్టు కొట్టివేత

Keerthy Suresh: అక్కా ప్రమోషన్‌లో కీర్తి సురేష్.. కథలు రాస్తుందట.. ఇక డైరక్షనే తరువాయి..

Keerthy Suresh: అక్కా ప్రమోషన్‌లో కీర్తి సురేష్.. కథలు రాస్తుందట.. ఇక డైరక్షనే తరువాయి..టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ చాలా సంవత్సరాలుగా నటీమణిగా అందరికీ పరిచయం. ప్రస్తుతం ఆమె నిశ్శబ్దంగా తన సొంత కథలపై పనిచేస్తోంది. తన రాబోయే నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్రాజెక్ట్ అక్కా ప్రమోషన్ సందర్భంగా, తాను గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కథలు రాస్తున్నానని, వాటి నుండి ఏదైనా ఒక స్పష్టమైన ఫలితం వస్తుందని ఆశిస్తున్నానని ఆ నటి వెల్లడించింది.

Nivetha Pethuraj: ఆ కథ తెలియదు.. తెలియకుండానే నటించాను.. నివేదా పేతురాజ్

Nivetha Pethuraj: ఆ కథ తెలియదు.. తెలియకుండానే నటించాను.. నివేదా పేతురాజ్ఆదర్శ కుటుంబం సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నివేదా పేతురాజ్ చేసిన ఒక సాధారణ వ్యాఖ్య చర్చనీయాంశమైంది. తనకు సినిమా పూర్తి కథ తెలియదని, ప్రేక్షకులందరితో పాటే మొదటి రోజు సినిమా చూస్తానని ఆమె పేర్కొన్నారు. దీనిపై కొందరు, కథ తెలియకుండా ఒక నటి ఎలా సినిమాలో నటించగలదని ప్రశ్నించారు. అయితే, నివేదా చెప్పిన అసలు ఉద్దేశాన్ని వారు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదనిపిస్తోంది. ఆమె మొత్తం సినిమా కథ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. తన పాత్ర గురించి కాదు. నటీనటులకు స్క్రీన్‌ప్లేలోని ప్రతి పేజీని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. అనేక పాత్రలు, సమాంతర కథాంశాలు ఉన్న చిత్రాల్లో, నటులకు తమ పాత్రలకు అవసరమైన భాగాలను మాత్రమే ఇచ్చి, వాటికి అనుగుణంగా పని చేయమని చెబుతుంటారు.

ఆ దుస్తులేంటి నజ్రియా.. భర్త ఫహద్ ఫాసిల్‌తో విడాకులు తీసుకుంటుందా?

ఆ దుస్తులేంటి నజ్రియా.. భర్త ఫహద్ ఫాసిల్‌తో విడాకులు తీసుకుంటుందా?సోషల్ మీడియా సినీ ప్రముఖులు, క్రికెట్ స్టార్ల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది. పుకార్లు, ఊహాగానాలు తరచుగా వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. ప్రముఖ మలయాళ నటి నజ్రియా నజీమ్, ఇటీవల బహిరంగంగా కనిపించిన తీరు కారణంగా ఇప్పుడు అనవసరమైన ఆన్‌లైన్ చర్చను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నటి ఇటీవల దుబాయ్‌లో తన రాబోయే చిత్రం సీన్ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు, అక్కడ ఆమె ఆకర్షణీయమైన దుస్తులలో కనిపించారు. ఆమె రూపం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆమె ప్రమోట్ చేస్తున్న సినిమా కంటే ఆమె దుస్తులపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు.

Sita Controversy: నయనతారకున్న అంకితభావం.. సాయిపల్లవికి ఎక్కడ?

Sita Controversy: నయనతారకున్న అంకితభావం.. సాయిపల్లవికి ఎక్కడ?పాత తరం సంగీత దర్శకుడు సాలూరి వాసు రావు, రామాయణంలో సీత పాత్రకు సాయి పల్లవిని ఎంపిక చేయడాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. దేవుడిపై పరిమిత విశ్వాసం మాత్రమే ఉందని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక నటి దైవిక పాత్రను పోషించడం సరైనదేనా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. సినిమాలు, మీడియాలో హిందూ దేవతల చిత్రణ గురించి మాట్లాడుతూ, విశ్వాసాన్ని గుడ్డిగా నమ్మనప్పుడు సాయి పల్లవి ఆ పాత్రను ఎందుకు అంగీకరించిందని వాసు రావు ప్రశ్నించారు.

హంతకుడిని కాదు.. ప్రేమికుడిని : షారూక్ 'కింగ్' నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ రిలీజ్

హంతకుడిని కాదు.. ప్రేమికుడిని : షారూక్ 'కింగ్' నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ రిలీజ్బాలీవుడ్ హీరో షారూక్ ఖాన్ కొత్త చిత్రం 'కింగ్' నుంచి సరికొత్త పోస్టర్ మంగళవారం రిలీజైంది. 'బుల్లెట్ చేతిలో వుంది. పెదాల మధ్య గులాబీ ఉంది. చూపుల్లో మాత్రం కసి కనిపిస్తోంది' ఇది ఆ పోస్టర్ లుక్‌లో కనిపిస్తున్న దృశ్యం. 'హంతకుడిని కాదు.. ప్రేమికుడిని' అంటూ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్‌ను షారూక్ జోడించాడు. అంతేకాకుండా, 'ఆ జ్ఞాపకం నాకు మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది. నేను హంతకుడిని కాదు... నేను ప్రేమికుడిని. కింగ్, డిసెంబర్ 24న థియేటర్లలో విడుదలవుతోంది.' అని పేర్కొన్నారు.