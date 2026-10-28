Weather forecast: అక్టోబర్ 29, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
అక్టోబర్ 29, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) వాతావరణ సూచన
Weather forecast
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా : వాతావరణ వ్యవస్థ ఉత్తరం వైపు కదులుతున్నందున అధిక ప్రమాదకర వాతావరణం ఆశించబడుతోంది. బలమైన ఉపరితల గాలులు, ఈదురు గాలులు, మెరుపులు/ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. విశాఖపట్నం, కాకినాడ, అనకాపల్లి, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలను హై-అలర్ట్గా ప్రకటించారు.
రాయలసీమ: అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన ఉపరితల గాలులతో మోస్తరుగా ప్రభావితం.
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా: పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా అక్కడక్కడ జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
హెచ్చరికలు: అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: రోజంతా ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై, చెదురుమదురు జల్లులు లేదా మబ్బులతో కూడి ఉంటుంది. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 30°C (86°F), రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 21°C (70°F)గా ఉంటాయి.