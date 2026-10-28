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  4. Arnab Effect- Telugu States weather forecast on 28,10, 2026
Written By సెల్వి సెల్వి

అక్టోబర్ 28, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఏపీ రాష్ట్రాల వాతావరణం.. Arnabతో రెడ్ అలెర్ట్.. బాపట్ల, విశాఖకు మధ్య..?

Arnab cyclone
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (00:01 IST)
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Arnab cyclone
అక్టోబర్ 28, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) వాతావరణ పరిస్థితిని బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అర్నాబ్ (Arnab) అనే అత్యంత తీవ్రమైన తుఫాను ప్రభావితం చేయనుంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్- యానాం తీర ప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్ (CAP), యానాం: ఇక్కడ అత్యంత భారీ వర్షాలు, తీవ్రమైన గాలుల నేపథ్యంలో రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది. 'అర్నాబ్' తుపాను అక్టోబర్ 28న ఉదయపు వేళలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వెంబడి (బాపట్ల, విశాఖపట్నం మధ్య, యానాంకు సమీపంలో) తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది.
 
వర్షపాతం: విశాఖపట్నం, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల వంటి తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో విస్తృతంగా భారీ నుండి అత్యంత భారీ వర్షాలు (>204.4 మి.మీ.) కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
గాలి వేగం:  అర్నబ్ తుఫాను తీరాన్ని తాకే సమయంలో గంటకు 115–125 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. గరిష్టంగా గంటకు 140 కి.మీ. వరకు ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. యానాం, కాకినాడ వంటి లోతట్టు తీర ప్రాంతాలలో 1.0 నుండి 2.0 మీటర్ల ఎత్తున అలలు ఎగిసిపడే అవకాశం ఉంది.
 
రాయలసీమ: చాలా ప్రాంతాలలో మోస్తరు వర్షపాతం, అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు, బలమైన ఈదురు గాలులు (గంటకు 30-40 కి.మీ.) వీస్తాయి.
 
ఈశాన్య - తూర్పు తెలంగాణ (ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి): తుఫాను వ్యవస్థ భూభాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నందున, అక్కడక్కడా అతి భారీ వర్షాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.
 
హైదరాబాద్ - మధ్య తెలంగాణ: ఆకాశం మేఘావృతమై మోస్తరు వర్షం, ఉరుములతో కూడిన గాలులు వీస్తాయి.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 24°C - 28°C, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 21°C - 23°C వరకు ఉంటాయి.
 
గాలి వేగం: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గంటకు 50-60 కి.మీ. వేగంతో, గరిష్టంగా 70 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచే ఉరుములతో కూడిన ఈదురు గాలులు సంభవించే అవకాశం ఉంది.
 
మత్స్యకారుల హెచ్చరిక: బంగాళాఖాతంలోకి గానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతంలోకి గానీ వెళ్లవద్దని గట్టిగా సూచించడమైనది.
 
స్థానికంగా వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడం, లోతట్టు పరీవాహక ప్రాంతాలలో ఆకస్మిక వరదలు, చెట్లు కూలిపోవడం, తాత్కాలిక విద్యుత్ అంతరాయాలు, పంటలకు నష్టం వాటిల్లే అధిక ప్రమాదం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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