తిరునెల్వేలిలో యంగ్ రివల్యూషనరీ లీడర్ త్రిష ఫోరమ్.. ఫోటో వైరల్
నటుడు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన విజయ్తో నటి త్రిషకు ఉన్న సాన్నిహిత్యం గురించి వస్తున్న నిరంతర ఊహాగానాల నేపథ్యంలో ఆమె వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. వివిధ వివాహ వేడుకల్లో వారిద్దరూ కలిసి కనిపించడం వారి సంబంధంపై వదంతులను మరింత పెంచింది.
Trisha
త్రిష తమిళనాడులో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేయబోతున్నారనే ఊహాగానాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందడికి మరింత ఆజ్యం పోస్తూ, నటి త్రిష పేరు మీద తిరునెల్వేలిలో యంగ్ రివల్యూషనరీ లీడర్ త్రిష ఫోరమ్ అనే ఒక వేదికను ప్రారంభించారు.
ఈ పరిణామం ఆమె రాజకీయ ఆశయాల గురించి కొత్త ఊహాగానాలకు దారితీసింది. ఆసక్తికరంగా, ఈ ఫోరమ్ పోస్టర్లో త్రిష ఆకుపచ్చ చీర కట్టుకుని, చేతులు జోడించి ఉన్నారు. లోగో, మొత్తం డిజైన్లో కూడా ఆకుపచ్చ రంగును ప్రముఖంగా ఉపయోగించారు. ఈ రంగు, ఒకప్పుడు తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత నాయకత్వం వహించిన ఏఐఏడీఎంకే పార్టీకి సంబంధించినది.
జయలలిత ప్రస్తావన, రాజకీయ శైలిలో ప్రదర్శించడం వంటివి త్రిష రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందనే ఊహాగానాలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చాయి. అయితే, ఈ ఫోరమ్కు త్రిషతో ఏదైనా సంబంధం ఉందా లేదా ఆమె మద్దతుదారులు స్వతంత్రంగా దీనిని ఏర్పాటు చేశారా అనే దానిపై స్పష్టత లేదు. ఆ నటికి ఏవైనా రాజకీయ ప్రణాళికలు ఉన్నాయా లేదా ఇది కేవలం అభిమానుల చొరవా అనేది వేచి చూడాలి.