రమేష్ బాబు చెరుకూరు చేసిన సిద్ధుగాడి లవ్ స్టోరీ సిద్ధమైంది
దర్శకుడు రమేష్ బాబు చెరుకూరు. అమెరికాలో తన జాబ్ కొనసాగిస్తూనే, తెలుగు సినిమా రంగంపై ఉన్న మక్కువతో దర్శకత్వ బాధ్యతలు చేపట్టి “సిద్ధుగాడి లవ్ స్టోరీ” చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. శివ బ్రహ్మేంద్ర క్రియేషన్స్ పతాకంపై బాల బ్రహ్మచారిచెరుకూరు శివ బ్రహ్మిణి చెరుకూరు **సమర్పణలో, నిర్మాత సావిత్రమ్మ చెరుకూరు నిర్మాణంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. అన్నీ కార్యక్రమాలు పూర్తిచేసుకుని ఈనెల 27 న విడుదలకు సిద్దమవుతోంది
Siddhugadi Love Story relese desin
ఈ చిత్రంలో హీరోగా మనోజ్ నటిస్తుండగా, హీరోయిన్లుగా శృతి, మోహన సిద్ధి నటిస్తున్నారు. హీరో తండ్రి పాత్రలో సుమన్, విలన్ పాత్రలో సర్కార్ నటిస్తున్నారు. ప్రముఖ హాస్యనటులు చిత్రం శ్రీను, జబర్దస్త్ అప్పారావు కూడా ఈ చిత్రంలో నటించడం విశేషం. ఇటీవల విడుదలైన టీజర్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ రావడంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి
దర్శకుడు రమేష్ బాబు చెరుకూరు మాట్లాడుతూ, తెలుగు సినిమా మీద ఉన్న ప్రేమ ఎప్పుడూ తగ్గలేదు. నా మనసులో ఉన్న సినిమా కలను నిజం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాను. ప్రేక్షకుల ఆదరణ, ఆశీస్సులతో మంచి దర్శకుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను” అలాగే టీజర్ మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు.
సాంకేతికత: డి ఓ పి: దొసాడ యాదగిరి, సంగీత దర్శకుడు: సీ యన్ ఆదిత్యా, ఎడిటర్: లక్కీ ఎక్కరి