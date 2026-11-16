AR Rehman: ప్రభుదేవా, ఏ.ఆర్. రెహమాన్ నటించిన మూన్ వాక్ క్రిస్మస్ విడుదలకు సిద్ధం
ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా మూన్ వాక్ చిత్రం రూపొందిందని సంగీత దర్శకుడు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ తన సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. ఇందులో రెహమాన్ కూడా ఓ పాత్ర చేయయడం విశేషం. యోగి బాబు, అజు వర్గీస్, అర్జున్ అశోకన్ నటించిన ఈ చిత్రంలో ప్రభుదేవా పాత్ర చాలా కీలకంగా వుంటుందని అన్నారు.
Moon walk relese poster
ప్రభుదేవా కథానాయకుడిగా, ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించిన తమిళ ఫ్యామిలీ కామెడీ 'మూన్ వాక్', పండగ నవ్వుల కోసం డిసెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి వస్తోంది. రెహమాన్ ప్రతి పాటను స్వరపరిచి, పాడటమే కాకుండా, తెరపై కూడా కనిపించారు. దర్శకుడు మనోజ్ నిర్మల శ్రీధరన్ తొలి చిత్రంతో ఈ ద్వయం 25 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ కలిసి పనిచేస్తున్నారు.
యోగి బాబు, అజు వర్గీస్, మరియు అర్జున్ అశోకన్ నటించిన ఈ చిత్రం, గతంలో వేసవి మరియు దీపావళికి విడుదల కాకుండా ఈ క్రిస్మస్ స్లాట్కు మారిన తర్వాత, నృత్యం, హాస్యం మరియు పండుగ వినోదాన్ని మిళితం చేస్తుంది. బిహైండ్వుడ్స్ బృందం నిర్మించిన ఈ చిత్రం, అన్ని వయసుల వారిని అలరించే పాన్-ఇండియన్ వినోదాత్మక చిత్రం.