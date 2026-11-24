పంచాయతీ ఎన్నికలు.. సైలెంట్గా వున్న జగన్ అండ్ వైసీపీ శ్రేణులు.. ఎందుకని?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత మూడు వారాలుగా ఎన్నికల సందడి నెలకొంది. దీనికి కారణం ఇటీవల జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలే. అయితే, ఈ స్థానిక ఎన్నికలకు సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం కనిపిస్తోంది. ఇది ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వర్గాలకు సంబంధించిన విషయం.
Panchayat Polls
గతంలో జరిగిన మున్సిపల్, పరిషత్ ఎన్నికల సమయంలో చురుకుగా ఉన్న వైసీపీ శ్రేణులు, ఇప్పుడు జరుగుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మాత్రం పూర్తిగా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న చర్చ అంతా తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీ మధ్య పోటీ చుట్టూనే సాగుతోంది.
ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, జరుగుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికల గురించి వైకాపా జగన్ కూడా మౌనంగానే ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు ఆయన తన పార్టీ శ్రేణులను ఉద్దేశించి ఎటువంటి సందేశం కూడా ఇవ్వలేదు.
గతంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో, స్థానిక ఎన్నికల్లో పార్టీ కోసం కష్టపడే నాయకులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తానని జగన్ స్వయంగా చెప్పారు. ఇది కొంతవరకు బాగానే పనిచేసింది, దీనివల్ల పార్టీ ఎన్నికల బరిలో నిలవగలిగింది.
కానీ, ఇప్పుడు జరుగుతున్న సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో అటువంటి ఉత్సాహం ఏమాత్రం కనిపించడం లేదు. పైగా, టీడీపీ, జనసేన పార్టీలు స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి.