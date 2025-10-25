శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025 (19:49 IST)

karthika somavaram కార్తీక సోమవారం ఈశ్వరుణ్ణి పూజిస్తే సత్వరమే ప్రసన్నం

Lord shiva
కార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారాలకు అత్యంత విశేషమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. పరమేశ్వరుడికి సోమవారం అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు, అందులోనూ కార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారాలు మహా ఇష్టం. సోమ అంటే ఉమ(పార్వతి)తో కూడినవాడు అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. కాబట్టి, కార్తీక సోమవారం నాడు శివుడిని పూజించడం వలన ఆయన అనుగ్రహం త్వరగా లభిస్తుందని నమ్మకం. ఈ రోజు ఉపవాసం ఉండి శివకేశవులను పూజించడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోయి, మోక్షం లభిస్తుందని విశ్వాసం.
 
కార్తీక సోమవారం రోజున ఉదయాన్నే నదీ స్నానం చేసి లేదా చన్నీటి స్నానం చేసి, శివాలయంలో లేదా ఇంట్లో దీపారాధన చేయడం చాలా శుభప్రదం. ముఖ్యంగా ఉసిరికాయపై దీపాలు వెలిగించడం విశేషమైన ఫలితాలనిస్తుంది. కార్తీక సోమవారాల్లో ఉపవాసం ఉండటం, శివ నామస్మరణ చేయడం, కార్తీక పురాణం పఠించడం ఆచారం. సాయంత్రం సంధ్యా సమయంలో దీపారాధన చేసి, నక్షత్ర దర్శనం అయిన తర్వాత ఉపవాసాన్ని విరమిస్తారు. ముత్తయిదువులు భక్తి శ్రద్ధలతో శివుడిని పూజిస్తే దీర్ఘ సుమంగళీ భాగ్యం కలుగుతుందని నమ్ముతారు.
 
ఈ మాసంలో చేసే దానాలకు, ముఖ్యంగా కార్తీక సోమవారం చేసే దానాలకు విశేషమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. సంపూర్ణ భక్తి శ్రద్ధలతో కార్తీక సోమవారం వ్రతాన్ని ఆచరించి, శివకేశవులను పూజించడం వల్ల కోరికలు నెరవేరి, శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.

