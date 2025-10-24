శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025 (18:08 IST)

2026 పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్రతో ప్రారంభం.. సేంద్రియ బియ్యంతో మహా ప్రసాదం

2026 రథయాత్రతో ప్రారంభించి, సేంద్రీయంగా పండించిన బియ్యాన్ని ఉపయోగించి నైవేద్యం తయారు చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి, శ్రీ జగన్నాథ ఆలయ పరిపాలన (SJTA) చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అర్బింద పాధీ శుక్రవారం ప్రకటించారు. అనేక జిల్లాల్లో రసాయన రహిత సాగును ప్రోత్సహించే విధంగా బలభద్ర జైవిక్ చాసా మిషన్ నుండి ఈ సేంద్రీయ బియ్యాన్ని సేకరిస్తారు. 
 
కటక్‌లోని నియాలి, కోరాపుట్‌లోని జేపూర్ రైతులు ఇప్పటికే 12వ శతాబ్దపు మందిరంలో కోత భోగ అనే మహాప్రసాదం తయారీ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేక సేంద్రీయ వరి రకాలను సాగు చేస్తున్నారు. శ్రీ అన్నా అభియాన్, బలభద్ర జైవిక్ చాసా మిషన్ కింద దీనిని అమలు చేస్తున్నారు. 
 
ఈ విధానం ద్వారా సేంద్రీయ వరి సాగులో నిమగ్నమైన రైతులకు సాంకేతిక, ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. ఇందుకోసం ఎంపిక చేసిన రైతులు ఇప్పటికే ఖరీఫ్ పంటను పూర్తి చేశారు. సేకరించిన ఉత్పత్తులను ఆలయ ఉపయోగం కోసం శ్రీమందిర్‌కు పంపుతారని అధికారులు ధృవీకరించారు.
 
పవిత్ర త్రిమూర్తులు - జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, దేవి సుభద్రలకు ఉదయం సమర్పించే రాజ నైవేద్యం కోత భోగ - అపారమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. ఈ ఆచారంలో సేంద్రీయ బియ్యాన్ని ప్రవేశపెట్టడం వలన నైవేద్యం, స్వచ్ఛత ఆలయ సంప్రదాయాల పవిత్రత రెండూ పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారు.

