Hyderabad: హైదరాబాదులో 18 గంటల పాటు నీటి సరఫరాకు అంతరాయం
ప్యారడైజ్ జంక్షన్ నుండి డైరిఫార్మ్ రోడ్ వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ వెంబడి పైప్లైన్ విస్తరణ పనుల కారణంగా నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో 18 గంటల పాటు నీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతుందని హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డు ప్రకటించింది.
హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (హెచ్ఎండీఏ) కింద జరుగుతున్న పనుల్లో భాగంగా సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అంతరాయం ప్రారంభమై మంగళవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది.
ప్రభావిత ప్రాంతాలు:
నివాస ప్రాంతాలు: నల్లగుట్ట, ప్రకాష్ నగర్, మేకలమండి, బౌద్ధనగర్, శ్రీనివాస్ నగర్, పాటిగడ్డ రిజర్వాయర్ ప్రాంతం
పరిసర ప్రాంతాలు: భోలక్పూర్, కవాడిగూడ, సీతాఫల్మండి, హస్మత్పేట్, ఫిరోజ్గూడ, గౌతమ్నగర్
బల్క్ వినియోగదారులు: సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే, సికింద్రాబాద్, మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్, బేగంపేట విమానాశ్రయం
ఇతర ప్రభావిత సరఫరా పాయింట్లు: బాలన్రే పంప్ హౌస్, బాలన్రే చెక్ పోస్ట్, బోయినపల్లి, రైల్వే కాలనీ
సరఫరా పునరుద్ధరించబడే వరకు లభ్యతను నిర్ధారించడానికి ఈ కాలంలో నివాసితులు, బల్క్ వాటర్ వినియోగదారులు నీటిని పొదుపుగా ఉపయోగించాలని హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ సూచించింది.