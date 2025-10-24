శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025
Written By రామన్

25-10-2025 శనివారం దినఫలాలు - గ్రహాల సంచారం అనుకూలం

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. సాయం ఆశించవద్దు. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. సన్నిహితులు ప్రోత్సాహిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆధ్మాత్మికత పెంపొందుతుంది. దైవదీక్షలు స్వీకరిస్తారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. యత్నాలు ఫలిస్తాయి. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. గుట్టుగా మెలగండి. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. మీ ప్రమేయంతో శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. వాగ్ధాటితో నెట్టుకొస్తారు. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ప్రయాణం తలపెడతారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అనుకున్నది సాధిస్తారు. పురస్కారాలు అందుకుంటారు. ఖర్చులు ప్రయోజనకరం. సన్నిహితులకు సాయం అందిస్తారు. అపరిచితుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి. ఖర్చులు అధికం. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. మీ నిర్ణయం ఉభయులకూ ఆమోదయోగ్యమవుతుంది. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
గ్రహాసంచారం బాగుంది. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. తీర్ధయాత్రలకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేయండి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అధికం. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. కష్టం ఫలిస్తుంది. ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటారు. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. గుట్టుగా మెలగండి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
మాట నిలబెట్టుకుంటారు. ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. సభ్యత్వాల స్వీకరణకు అడ్డంకులు తొలగుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలను అధిగమిస్తారు. కొన్ని సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు, కృషి ప్రధానం. సాయం ఆశించవద్దు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ఊహించని ఖర్చులు, ధరలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అవసరాలకు అతికష్టంమ్మీద ధనం అందుతుంది. 

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీకి పొంచివున్న తుఫాను ముప్పు

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీకి పొంచివున్న తుఫాను ముప్పుఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడివుందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇది క్రమంగా బలపడి ఆదివారం సాయంత్రానికి వాయగుండంగానూ, సోమవారం తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సంచాలకులు స్టెల్లా వెల్లడించారు. దీని ప్రభావం కారణంగా తిరుపతి, నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు, కష్ణా జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆమె తెలిపారు. తీర ప్రాంత ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్టెల్లా సూచించారు. లోతట్టు గ్రామాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.

కర్నూలు దుర్ఘటన : కాలిపోయిన బస్సును తొలగిస్తున్న క్రేన్ బోల్తా.. డ్రైవర్‌కు .. (వీడియో)

కర్నూలు దుర్ఘటన : కాలిపోయిన బస్సును తొలగిస్తున్న క్రేన్ బోల్తా.. డ్రైవర్‌కు .. (వీడియో)కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన వేమూరి కావేరీ ట్రావెల్స్ బస్సు అగ్నికి ఆహుతైంది. ఈ దుర్ఘటనలో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే, అగ్నికీలల్లో పూర్తిగా కాలిపోయిన బస్సును శుక్రవారం భారీ క్రేన్ సాయంతో తొలగిస్తుండగా ఆ క్రేన్ కాస్తా బోల్తాపడింది. ఈ ఘటనలో క్రేన్ డ్రైవర్‌కు గాయాలయ్యాయి.

పశ్చిమబెంగాల్: కోలాఘాట్‌లో ఐదేళ్ల బాలికపై 14ఏళ్ల బాలుడి అత్యాచారం

పశ్చిమబెంగాల్: కోలాఘాట్‌లో ఐదేళ్ల బాలికపై 14ఏళ్ల బాలుడి అత్యాచారంపశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఐదేళ్ల బాలికపై అఘాయిత్యం జరిగింది. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని తూర్పు మిడ్నాపూర్ జిల్లాలోని కోలాఘాట్‌లో ఐదేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేసిన కేసులో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున పోలీసులు 14 ఏళ్ల బాలుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడిపై జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్, 2015లోని కొన్ని సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

కోటా మెడికల్ కాలేజీలో మరో ఆత్మహత్య.. పరీక్షల్లో ఫెయిల్.. విద్యార్థిని ఉరేసుకుని?

కోటా మెడికల్ కాలేజీలో మరో ఆత్మహత్య.. పరీక్షల్లో ఫెయిల్.. విద్యార్థిని ఉరేసుకుని?కోటా మెడికల్ కాలేజీలో 21 ఏళ్ల ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థిని పరీక్షల్లో ఫెయిల్ కావడంతో తీవ్ర నిరాశకు గురై ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ సంఘటన కోటలోని నయాపుర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఆకాశవాణి కాలనీలో జరిగిందని శుక్రవారం అధికారులు తెలిపారు. మృతురాలు ప్రాచి మీనా (21) మూడో సంవత్సరం ఎంబీబీఎస్ చదువుతోంది. ఆమె తన తండ్రి కమల్ ప్రసాద్, ముగ్గురు తోబుట్టువులతో ప్రభుత్వ క్వార్టర్‌లో నివసించిందని ఆయన చెప్పారు.

kurnool bus accident: 120 కిమీ వేగంతో బస్సు, ఎదురుగా దూసుకొచ్చిన తాగుబోతు బైకర్ ఢీకొట్టాడు

kurnool bus accident: 120 కిమీ వేగంతో బస్సు, ఎదురుగా దూసుకొచ్చిన తాగుబోతు బైకర్ ఢీకొట్టాడుకర్నూలు బస్సు ప్రమాదానికి గల కారణం వెలుగులోకి వచ్చింది. మద్యం మత్తులో బైకు నడుపుతో రాంగ్ రూట్లో... అంటే వన్ వేకి ఎదురుగా బైకర్ రావడంతోనే ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగినట్లు చెపుతున్నారు. కర్నూలు మండలం ప్రజానగర్‌కు చెందిన 20 ఏళ్ల శంకర్ జాతీయ రహదారి 44 మీద కర్నూలు పట్టణ సమీపంలో రాంగ్ రూట్లో వచ్చాడు. ఇతడు గత రెండ్రోజుల క్రితం తన పెళ్లి విషయమై గొడవపడి ఇంటికి వెళ్లకుండా మద్యం సేవిస్తూ బైక్ పైన తిరుగుతున్నట్లు తెలిసింది.

23-10-2025 గురువారం దినఫలాలు - కష్టేఫలి అన్న సత్యాన్ని గుర్తిస్తారు...

23-10-2025 గురువారం దినఫలాలు - కష్టేఫలి అన్న సత్యాన్ని గుర్తిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలను అధిగమిస్తారు. వ్యవహారానుకూలత ఉంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆశించిన వివాహ సంబంధం కలిసిరాదు. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. ముఖ్యుల కలయక సాధ్యపడదు. పనులు హడావుడిగా ముగిస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు.

దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః

దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మఃదీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః దీపం జ్యోతిర్ జనార్దనః దీపో హరతి మే పాపం సంధ్యా దీప నమోస్తుతే అర్థం: దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః- దీపం యొక్క జ్వాల (వెలుగు) పరబ్రహ్మ స్వరూపం. దీపం జ్యోతిర్ జనార్దనః- దీపం యొక్క జ్వాల జనార్దనుడు (విష్ణుమూర్తి) స్వరూపం. దీపో హరతి మే పాపం- ఈ దీపం నా పాపాలను తొలగిస్తుంది. సంధ్యా దీప నమోస్తుతే- సాయంకాలపు దీపమా! నీకు నమస్కరిస్తున్నాను.

Karthika Masam 2025 : కార్తీకమాసం సోమవారాలు, ఉసిరి దీపం తప్పనిసరి.. శివకేశవులను పూజిస్తే?

Karthika Masam 2025 : కార్తీకమాసం సోమవారాలు, ఉసిరి దీపం తప్పనిసరి.. శివకేశవులను పూజిస్తే?కార్తీకమాసం శివకేశవులకు ప్రీతికరమైన మాసం. ఈ మాసంలో శివావిష్ణువుల పూజ ద్వారా అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. అక్టోబర్ 22, 2025న కార్తీక మాసం ప్రారంభమైంది. ఈ మాసంలో ప్రతీ రోజూ పండగే. అందుకే ప్రతిరోజూ బ్రహ్మముహూర్తంలో స్నానమాచరించి దీపారాధన చేయాలని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. అలాగే కార్తీకమాస వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని స్కంధ పురాణం చెప్తోంది. అందుకే సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి స్నానమాచరించి త్రిమూర్తులను ధ్యానించి.. దీపారాధన చేయాలి. ఉదయం, సాయంత్రం పూట పూజ తప్పనిసరిగా చేయాలి.

karthika maasam food: కార్తీక మాసంలో తినాల్సిన ఆహారం ఏమిటి, తినకూడనవి ఏమిటి?

karthika maasam food: కార్తీక మాసంలో తినాల్సిన ఆహారం ఏమిటి, తినకూడనవి ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో కొన్ని పదార్థాలను తినవచ్చు కొన్నింటిని తినకూడదని శాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం, నియమాల ప్రకారం కార్తీక మాసంలో శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడానికి, చలి కాలానికి సిద్ధం చేయడానికి తేలికపాటి, సాత్విక ఆహారం తినడం మంచిది. ఈ మాసంలో పూర్తిగా సాత్విక (శాకాహారం) భోజనం మాత్రమే తీసుకోవాలి. మాంసాహారం, ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలు పెంచే ఆహారాన్ని పూర్తిగా నిషేధించడం ఉత్తమం. పాలు, పెరుగు, నెయ్యి వంటి పాల పదార్థాలను తీసుకోవడం ఆరోగ్యకరం. పెరుగును మధ్యాహ్నం మాత్రమే తీసుకుంటారు, రాత్రి పూట నిషేధం. కార్తీక మాసంలో ఉసిరి చెట్టుకు, ఉసిరి కాయలకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది.

టీటీడీకి రూ.900 కోట్లు-ఆఫ్‌లైన్, ఆన్‌లైన్‌లో పెరిగిన విరాళాలు

టీటీడీకి రూ.900 కోట్లు-ఆఫ్‌లైన్, ఆన్‌లైన్‌లో పెరిగిన విరాళాలుతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ)కి భారీ విరాళాలు అందాయి. నవంబర్ 2024, అక్టోబర్ 2025 మధ్య కాలంలో టీటీడీతో పాటు దానికి చెందిన వివిధ ట్రస్టులకు రూ.918.6 కోట్ల విరాళాలు అందాయి. దీనిపై టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు మాట్లాడుతూ, తాను బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుండి ట్రస్టులకు విరాళాలు క్రమంగా పెరిగాయని, ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ పద్ధతుల ద్వారా విరాళాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయని అన్నారు.
