సోమవారం, 20 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్
Last Updated : సోమవారం, 20 అక్టోబరు 2025 (09:46 IST)

20-10-2025 సోమవారం దినఫలాలు - ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు...

daily horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కష్టం ఫలిస్తుంది. ఆదాయం సంతృప్తికరం. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పరిచయం లేని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వాగ్ధాటితో నెట్టుకొస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. ధైర్యంగా వ్యవహరిస్తారు. కార్యం సిద్ధిస్తుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. సన్నిహితులకు సాయం అందిస్తారు. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు జాగ్రత్త. అందరితో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు ముందుకు సాగవు. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు. ప్రయాణం చికాకుపరుస్తుంది.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆర్థికంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. పిల్లల విషయంలో మంచి జరుగుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వేడుకకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. ఓర్పుతో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం. ఖర్చులు విపరీతం. చేపట్టిన పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలించవు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. ఆదాయం బాగున్నా వెలితిగా ఉంటుంది. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సభ్యత్వాలకు యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంటారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
సమర్ధతను నిరూపించుకుంటారు. యత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఆర్థికంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. బంధువులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
శుభసమయం ఆసన్నమవుతోంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు కొనసాగించండి. పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. పోగొట్టుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ప్రయాణం తలపెడతారు. 

Watch More Videos

మాట నిలబెట్టుకున్న టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం - డీఏ విడుదల చేసిన సర్కారు

మాట నిలబెట్టుకున్న టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం - డీఏ విడుదల చేసిన సర్కారుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం దీపావళి బహుమతి ఇచ్చింది. ఈ పండుగ సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పింఛనుదారులకు తీపి కబురు చెప్పింది. చాలాకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న కరవు భత్యంలో ఒక విడతను విడుదల చేస్తూ ప్రభుత్వం సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు లబ్ధిపొందనున్నారు.

ఇద్దరు పిల్లల తల్లి... భర్త మేనల్లుడితో అక్రమ సంబంధం... ఇక వద్దని చెప్పడంతో...

ఇద్దరు పిల్లల తల్లి... భర్త మేనల్లుడితో అక్రమ సంబంధం... ఇక వద్దని చెప్పడంతో...ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సీతాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఓ మహిళ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. పోలీసుల సమక్షంలోనే చేతి మణికట్టును బ్లేడుతో కోసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. దీంతో ఆ మహిళను పోలీసులే హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. భర్త మేనల్లుడు తనతో కొనసాగిస్తూ వచ్చిన వివాహేతర సంబంధానికి ముగింపు పలకడంతో సదరు మహిళ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు..

దీపావళి గిఫ్ట్‌గా ఉద్యోగులకు లగ్జరీ కార్లు బహుకరించిన యజమాని.. (Video)

దీపావళి గిఫ్ట్‌గా ఉద్యోగులకు లగ్జరీ కార్లు బహుకరించిన యజమాని.. (Video)తమ కంపెనీలో పని చేసే ఉద్యోగులకు ఓ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ యజమాని దీపావళి కానుకగా అదిరిపోయే బహుమతి అందజేశారు. ఉద్యోగులకు ఏకంగా 51 లగ్జరీకార్లను అందజేశారు. చండీగఢ్‌కు చెందిన ఓ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ యజమాని తన ఉదారతను చాటుకున్నారు. ఆయన పేరు ఎంకే భాటియా. ఎంఐటీఎస్ గ్రూపు చైర్మన్. ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన సిబ్బందిని ప్రోత్సహించేలా వీటిని అందజేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు దీపావళి కానుక

ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు దీపావళి కానుకదీపావళి పండుగ సంర్భంగా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఓ శుభవార్త చెప్పింది. ఉద్యోగులు ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న పదోన్నతుల ప్రక్రియకు ఆమోదం తెలుపుతూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఈ నిర్ణయంతో వేలాది మంది ఉద్యోగుల కుటుంబాల్లో దీపావళి పండుగ ఆనందం రెట్టింపుకానుంది.

'రీల్ మినిస్టర్ - 12 వేల రైళ్లు ఎక్కడ' అంటూ కాంగ్రెస్ ట్వీట్‌కు రైల్వేశాఖ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

'రీల్ మినిస్టర్ - 12 వేల రైళ్లు ఎక్కడ' అంటూ కాంగ్రెస్ ట్వీట్‌కు రైల్వేశాఖ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్'రీల్ మినిస్టర్ - 12 వేల రైళ్లు ఎక్కడ' అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ట్వీట్‌కు రైల్వేశాఖ తేరుకోలేని షాక్ ఇచ్చింది. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీని సాధ్యమైనంత మేర తగ్గించేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా 12 వేల ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతోంది. దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉత్తుత్తి ప్రకటనగా పేర్కొంటూ ట్వీట్ చేసింది. ఈ ట్వీట్‌పై రైల్వే శాఖ స్పందించింది. దేశ వ్యాప్తంగా నడిపే 12 వేల రైళ్ల జాబితాను ఎక్స్ వేదికగా రిలీజ్ చేసి కాంగ్రెస్ నేతలకు షాకిచ్చింది.

సంపదలను తెచ్చే ధన త్రయోదశి, విశిష్టత ఏమిటి?

సంపదలను తెచ్చే ధన త్రయోదశి, విశిష్టత ఏమిటి?ధన త్రయోదశి. ధన త్రయోదశి నాడు ఇంటి ముంగిళ్ళలో దీపాలు వెలిగిస్తే లక్ష్మీ దేవి ఇంటికొస్తుంది, యముడు మీ వైపు చూడడు. ఐదు రోజుల పాటు జరుపుకునే దీపావళి పండుగ వేడుకల్లో తొలి రోజు ధన త్రయోదశి. దీపావళి పండుగకు రెండు రోజుల ముందు వచ్చే ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశిని ధన త్రయోదశి అంటారు. ఈ పర్వదినానికే ధన్వంతరీ త్రయోదశి, యమ త్రయోదశి, కుబేర త్రయోదశి, ఐశ్వర్య త్రయోదశి వంటి పేర్లూ ఉన్నాయి. ఆరోగ్యప్రాప్తి, ఐశ్వర్య సిద్ధికోసం దైవ స్వరూపాల్ని విశేషంగా ఆరాధించే పర్వదినమే ధన త్రయోదశి.

17-10-2025 శుక్రవారం దినఫలాలు - ఖర్చులు విపరీతం.. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు...

17-10-2025 శుక్రవారం దినఫలాలు - ఖర్చులు విపరీతం.. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతిభను చాటుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు. ఊహించని సమస్య ఎదురవుతుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ప్రయాణం చికాకుపరుస్తుంది.

అరసవల్లి సూర్య నారాయణ స్వామి ఆలయంలో తెప్పోత్సవం.. ఎప్పుడో తెలుసా?

అరసవల్లి సూర్య నారాయణ స్వామి ఆలయంలో తెప్పోత్సవం.. ఎప్పుడో తెలుసా?అరసవల్లిలోని శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానంలో తెప్పోత్సవం తేదీని అధికారికంగా నిర్ధారించారు. ఎండోమెంట్స్ అండ్ ఛారిటీస్ డిపార్ట్‌మెంట్ డిప్యూటీ కమిషనర్ కె.ఎన్.వి.డి.వి. ప్రసాద్ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం.. ఈ ఉత్సవం నవంబర్ 2 ఆదివారం సాయంత్రం 4 గంటల నుండి 7 గంటల వరకు జరుగుతుంది. ఈ వేడుక క్షీరాబ్ది ద్వాదశి శుభ సందర్భాన్ని సూచిస్తుంది.

Diwali 2025: దీపావళి రోజున లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం, త్రిగ్రాహి యోగం.. ఇంకా గజకేసరి యోగం కూడా..!

Diwali 2025: దీపావళి రోజున లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం, త్రిగ్రాహి యోగం.. ఇంకా గజకేసరి యోగం కూడా..!దీపావళి రోజున లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం, త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కారణంగా దీపావళి నుంచి ఆరు నెలల వరకు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది. ఆ అదృష్టం ఏ రాశుల వారికి వరిస్తుందో తెలుసుకుందాం. లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం కారణంగా దీపావళి నుండి వృషభ రాశి జాతకులకు కలిసొస్తుంది. దీపావళి నుంచి ఆరు నెలల కాలం వీరికి అనుకున్న కార్యాల్లో విజయం తథ్యం. డబ్బుకు, సంతోషానికి లోటు లేకుండా ఉంటుంది. దీపావళి నుండి ఆరునెలల పాటు లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం కారణంగా మిథున రాశి జాతకులు అన్నీ రంగాల్లో రాణిస్తారు. మిధున రాశి వారికి ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. చేపట్టిన కార్యం విజయవంతం అవుతుంది.

16-10-2025 గురువారం దినఫలాలు - విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు...

16-10-2025 గురువారం దినఫలాలు - విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పిల్లల మొండితనం అసహనం కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com