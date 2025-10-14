15-10-2025 బుధవారం ఫలితాలు : మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల సవరణలో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త. పెద్దల సలహా పాటించండి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఉన్నతిని కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తారు. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. కొత్త యత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఆరోగ్యం సంతృప్తికరం.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభవార్త వింటారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. సభలు, కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పెట్టుబడులకు తరుణం కాదు. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తి చేస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. తప్పటడుగు వేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. రుణఒత్తిడి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. దంపతుల మధ్య కలహం. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. పనులు అప్పగించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. ప్రయాణం విరమించుకుంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మనోధైర్యంతో మెలగండి. యత్నాలను అయిన వారు ప్రోత్సాహిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అజ్ఞాతవ్యక్తులు మోసగించేందుకు యత్నిస్తారు. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. వివాదాలు పరిష్కారదిశగా సాగుతాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగుచూస్తాయి. మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. చేపట్టిన పనులు ఒక పట్టాన పూర్తి కావు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. విమర్శలకు దీటుగా స్పందిస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. పెట్టుబడులపై దృష్టి పెడతారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. వాహనదారులకు దూకుడు తగదు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. మనోధైర్యంతో మెలగండి. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. భేషజాలకు పోవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. సకాలంలో వాయిదాలు చెల్లిస్తారు. చేపట్టిన పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఆత్మీయులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వేడుకకు హాజరవుతారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. వాహనయోగం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పెద్దమొత్తం చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. విదేశాల్లోని ఆత్మీయుల క్షేమం తెలుసుకుంటారు.