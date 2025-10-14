బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025
Written By రామన్

15-10-2025 బుధవారం ఫలితాలు : మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల సవరణలో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త. పెద్దల సలహా పాటించండి.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఉన్నతిని కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తారు. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. కొత్త యత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఆరోగ్యం సంతృప్తికరం.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభవార్త వింటారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. సభలు, కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పెట్టుబడులకు తరుణం కాదు. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తి చేస్తారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. తప్పటడుగు వేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. రుణఒత్తిడి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. దంపతుల మధ్య కలహం. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. పనులు అప్పగించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. ప్రయాణం విరమించుకుంటారు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మనోధైర్యంతో మెలగండి. యత్నాలను అయిన వారు ప్రోత్సాహిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అజ్ఞాతవ్యక్తులు మోసగించేందుకు యత్నిస్తారు. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. వివాదాలు పరిష్కారదిశగా సాగుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగుచూస్తాయి. మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. చేపట్టిన పనులు ఒక పట్టాన పూర్తి కావు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. విమర్శలకు దీటుగా స్పందిస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. పెట్టుబడులపై దృష్టి పెడతారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. వాహనదారులకు దూకుడు తగదు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. మనోధైర్యంతో మెలగండి. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. భేషజాలకు పోవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. సకాలంలో వాయిదాలు చెల్లిస్తారు. చేపట్టిన పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఆత్మీయులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వేడుకకు హాజరవుతారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. వాహనయోగం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పెద్దమొత్తం చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. విదేశాల్లోని ఆత్మీయుల క్షేమం తెలుసుకుంటారు. 

Pawan Kalyan: కాకినాడ సెజ్ రైతులకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్న పవన్

Pawan Kalyan: కాకినాడ సెజ్ రైతులకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్న పవన్కాకినాడ సెజ్ ప్రాంతంలోని రైతులకు ఇచ్చిన హామీని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నిలబెట్టుకున్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో, వారి దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న భూ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ హామీ వాస్తవంగా మారింది. కాకినాడ సెజ్‌లోని రైతులకు 2,180 ఎకరాల భూమిని తిరిగి ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.

గూగుల్ కమ్స్ టు ఏపీ : సీఎం చంద్రబాబు పోస్ట్

గూగుల్ కమ్స్ టు ఏపీ : సీఎం చంద్రబాబు పోస్ట్గూగుల్ కమ్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటూ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఓ పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్టులో ఆయన పలువురు ప్రముఖులను ట్యాగ్ చేశారు. ఓకే గూగుల్... సింక్రనైజ్ ఫర్ వికసిత్ భారత్ అంటూ అందులో పేర్కొన్నారు. 'Ok Google' అనేది గూగుల్‌ అసిస్టెంట్‌ను ప్రారంభించే వాయిస్-యాక్టివేటెడ్ ట్రిగ్గర్. ఈ ట్రిగ్గర్‌ను వాడి చంద్రబాబు పెట్టిన పోస్ట్‌ ఆకట్టుకుంటోంది.

Google To AP: విశాఖలో గూగుల్ 1-జీడబ్ల్యూ డేటా సెంటర్‌.. ఆ ఘనత బాబు, లోకేష్‌ది కాదా?

Google To AP: విశాఖలో గూగుల్ 1-జీడబ్ల్యూ డేటా సెంటర్‌.. ఆ ఘనత బాబు, లోకేష్‌ది కాదా?విశాఖపట్నంలో గూగుల్ 1-జీడబ్ల్యూ డేటా సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇది అమెరికాకు తర్వాత గూగుల్‌కు చెందిన అతిపెద్ద ఏఐ-హబ్. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, మంత్రి నారా లోకేష్ ఇతరుల సమక్షంలో న్యూఢిల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈఓ థామస్ కురియన్ ఈ ప్రకటన చేశారు. ఈ సౌకర్యం ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, డేటా సెంటర్లు, పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం, కొత్త సబ్‌సీ గేట్‌వేను ఇది అనుసంధానిస్తుంది. ఇది దేశంలో మొట్టమొదటి గిగావాట్-స్కేల్ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్‌గా నిలుస్తుందని గూగుల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

ఉచిత బస్సు పథకంతో ఆర్టీసీ ఇక్కట్లు.. చంద్రబాబు సర్కారు ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందా?

ఉచిత బస్సు పథకంతో ఆర్టీసీ ఇక్కట్లు.. చంద్రబాబు సర్కారు ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందా?ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ఉచిత బస్సు పథకాన్ని ఆగస్టు 15న ప్రారంభించింది. ఈ పథకం మహిళలు, వారి కుటుంబాలపై, ముఖ్యంగా పరిమిత ఆదాయం ఉన్నవారిపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. బస్సులో ఉద్యోగాలకు లేదా పాఠశాలకు ప్రయాణించే మహిళలు ఇప్పుడు డబ్బు, సమయాన్ని ఆదా చేస్తారు. తక్కువ ఆదాయ వర్గాల కుటుంబాలకు, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, మధ్యాహ్న భోజనం.. ఎక్కువ మంది బాలికలు తమ విద్యను కొనసాగించడానికి ప్రోత్సహిస్తాయి.

రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక ఆదాయం తగ్గిపోయింది .. ఖర్చులు పెరిగాయి : కంగనా రనౌత్

రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక ఆదాయం తగ్గిపోయింది .. ఖర్చులు పెరిగాయి : కంగనా రనౌత్రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆదాయం తగ్గిపోగా, ఖర్చులు బాగా పెరిగాయని బాలీవుడ్ నటి, లోక్‌సభ సభ్యురాలు కంగనా రనౌత్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదే అంశంపై ఆమె మాట్లాడుతూ, రాజకీయాలు అత్యంత కఠినమైన వృత్తి అని అన్నారు. పైగా, తాజాగా భాజపాకు చెందిన మరోనేత, కేంద్ర మంత్రి సురేశ్ గోపీ చేసిన వ్యాఖ్యలు నిజమేనని చెప్పారు.

12-10-2025 శనివారం ఫలితాలు- తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు

12-10-2025 శనివారం ఫలితాలు- తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. ధనలాభం ఉంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. శుభకార్యంలో పాల్గొంటారు.

దీపావళి రోజున దీపం మంత్రం, మహాలక్ష్మి మంత్రం

దీపావళి రోజున దీపం మంత్రం, మహాలక్ష్మి మంత్రందీపం వెలిగించేటప్పుడు ఈ క్రింది మంత్రాన్ని పఠిస్తారు. ఇది అజ్ఞానమనే చీకటిని పోగొట్టి, పాపాలను నశింపజేసి, దీపలక్ష్మికి నమస్కరిస్తుంది. దీపం సర్వతమోపహం దీపో హరతు మే పాపం దీపలక్ష్మీ నమోస్తుతే దీనికి అర్థం: దీపం సర్వతమోపహం: దీపం అన్ని చీకట్లను (అజ్ఞానాన్ని) తొలగిస్తుంది. దీపో హరతు మే పాపం: దీపం నా పాపాలను హరిస్తుంది. దీపలక్ష్మీ నమోస్తుతే: దీప లక్ష్మికి నమస్కారం.

12-10-2025 నుంచి 18-10-2025 వరకు ఫలితాలు-జాతక పొంతన...

12-10-2025 నుంచి 18-10-2025 వరకు ఫలితాలు-జాతక పొంతన...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. స్వయంకృషితో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఆదివారం నాడు పనులు సాగవు. దంపతుల మధ్య చిరుకలహం. సామరస్యంగా మెలగండి. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. ఆత్మీయులతో తరుచుగా సంభాషిస్తారు. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. కన్సల్టెన్సీలు, మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించవద్దు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. సంతానం అత్యుత్సాహం కట్టడి చేయండి. అయిన వారి జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగ విధులను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. అధికారులకు హోదామార్పు. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.

Mysore Pak Recipe: దీపావళి వంటకాలు.. మైసూర్ పాక్ చేసేద్దాం

Mysore Pak Recipe: దీపావళి వంటకాలు.. మైసూర్ పాక్ చేసేద్దాంముందుగా శెనగపిండిని జల్లెడ పట్టాలి. స్టౌవ్ మీద కళాయి పెట్టి దాంట్లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి అడుగంటకుండా దోరగా వేయించుకోవాలి. గిన్నెలో ఒక కప్పు నీరు, చక్కెరను వేసి పాకం వచ్చేంత వరకు పొయ్యి మీద ఉంచాలి. పాకం తయారయ్యాక దాంట్లో శెనగ పిండి వేసి గట్టి పడే వరకు ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇందులో వేడి చేసిన నెయ్యిని చేర్చుతూ వుండాలి. మాడిపోకుండా కలపాలి. ఇప్పుడు పిండి గుల్లలుగా తయారవుతుంది. తరువాత మరోసారి నెయ్యి వేసి కలుపుకుని ప్లేటులో చదరంగా ఉండే ట్రేలో ఈ మిశ్రమాన్ని పోసి చాకుతో ముక్కలుగా కోసుకుని పది నిమిషాల వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి. అంతే రుచికరమైన మైసూర్ పాక్ సిద్ధం.

సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతర.. హుండీలో డబ్బులు వేయాలంటే క్యూ ఆర్ కోడ్

సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతర.. హుండీలో డబ్బులు వేయాలంటే క్యూ ఆర్ కోడ్రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2026 జనవరిలో మేడారంలో జరిగే ద్వైవార్షిక సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతరను అద్భుతంగా నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తుండగా, ఆలయం భక్తులకు డిజిటల్‌గా హుండీ కానుకలు చెల్లించడానికి అవకాశం కల్పిస్తోంది. హుండీలలో కరెన్సీ నోట్లను భౌతికంగా లెక్కించడం ఆలయానికి భారంగా మారినందున, ఈసారి డిజిటల్ చెల్లింపులను హుండీ కానుకలుగా అంగీకరించే సౌకర్యాన్ని ఆలయం ప్రవేశపెట్టింది.
