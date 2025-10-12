సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025
Written By రామన్

13-10-2025 సోమవారం ఫలితాలు - వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు...

daily astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. ప్రముఖులతో సంభాషిస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ఖర్చులు విపరీతం. గృహాలంకరణ పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకున్నది సాధిస్తారు. బాకీలు వసూలవుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పనుల్లో శ్రమ అధికం. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
రుణవిముక్తులవుతారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు వేగవంతమవుతాయి. సభ్యత్వాలకు యత్నాలు సాగిస్తారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యతలోపం. ఆప్తులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. నిరుత్సాహానికి లోనుకావద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. రాబడిపై దృష్టి సారిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. పత్రాలలో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. వేడుకలు, విందులకు హాజరవుతారు. 
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఆదాయం అంతంత మాత్రమే. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి వ్యయం చేస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ అభిరుచికి తగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. ఆశించిన పదవులు దక్కవు. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ఒక ఆహ్వానం సందిగ్ధానికి గురిచేస్తుంది. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. వ్యతిరేకులను ఆకట్టుకుంటారు. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. పదవులు, బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పనులు సానుకూలమవుతాయి. వాయిదా పడిన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ప్రయాణంలో జాగ్రత్త.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఖర్చులు ప్రయోజనకరం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో మదుపు తగదు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. వేడుకలు, విందులకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా అనుకోవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. సన్నిహితులు సాయం అందిస్తారు. పిల్లల విషయంలో మంచి జరుగుతుంది. పత్రాలు అందుకుంటారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఖర్చులు సామాన్యం. పత్రాల్లో మార్పుచేర్పులు అనుకూలిస్తాయి. గృహంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. పిల్లల వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. పురస్కారాలు అందుకుంటారు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. మీ జోక్యంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యల కలయిక వీలుపడదు. తలపెట్టిన కార్యం మొండిగా సాగిస్తారు.

