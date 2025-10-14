మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025
Written By రామన్
Last Updated : మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025 (09:42 IST)

14-10-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి.. ఖర్చులు అధికం...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల సవరణలో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త. పెద్దల సలహా పాటించండి.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఉన్నతిని కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తారు. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. కొత్త యత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఆరోగ్యం సంతృప్తికరం.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభవార్త వింటారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. సభలు, కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పెట్టుబడులకు తరుణం కాదు. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. తప్పటడుగు వేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. రుణ ఒత్తిడి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. దంపతుల మధ్య కలహం. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. పనులు అప్పగించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. ప్రయాణం విరమించుకుంటారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మనోధైర్యంతో మెలగండి. యత్నాలను అయిన వారు ప్రోత్సాహిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అజ్ఞాతవ్యక్తులు మోసగించేందుకు యత్నిస్తారు. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. వివాదాలు పరిష్కారదిశగా సాగుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగుచూస్తాయి. మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. చేపట్టిన పనులు ఒక పట్టాన పూర్తి కావు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. విమర్శలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. పెట్టుబడులపై దృష్టి పెడతారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. వాహనదారులకు దూకుడు తగదు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. మనోధైర్యంతో మెలగండి. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. భేషజాలకు పోవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. సకాలంలో వాయిదాలు చెల్లిస్తారు. చేపట్టిన పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఆత్మీయులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వేడుకకు హాజరవుతారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. వాహనయోగం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పెద్దమొత్తం చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. విదేశాల్లోని ఆత్మీయుల క్షేమం తెలుసుకుంటారు.

12-10-2025 నుంచి 18-10-2025 వరకు ఫలితాలు-జాతక పొంతన...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. స్వయంకృషితో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఆదివారం నాడు పనులు సాగవు. దంపతుల మధ్య చిరుకలహం. సామరస్యంగా మెలగండి. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. ఆత్మీయులతో తరుచుగా సంభాషిస్తారు. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. కన్సల్టెన్సీలు, మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించవద్దు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. సంతానం అత్యుత్సాహం కట్టడి చేయండి. అయిన వారి జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగ విధులను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. అధికారులకు హోదామార్పు. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.

