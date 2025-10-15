బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. దీపావళి
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025 (21:47 IST)

Diwali 2025: దీపావళి పిండివంటలు రుచిగా వుండాలంటే.. ఈ చిట్కాలు పాటించాల్సిందే..

Diwali Sweets
Diwali Sweets
దీపావళికి అందరూ పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. దీపావళి పిండిపదార్థాలు రుచికరంగా వుండాలంటే.. కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి. దీపావళికి తినుబండారాలు చేసే వారు ఈ టిప్స్ పాటిస్తే వాటి రుచి అదిరిపోతుంది. ముందుగా దీపావళి పిండివంటలు చేసేటప్పుడు వినాయక పూజ తప్పనిసరి. 
 
తమలపాకులో పసుపుతో వినాయకుడిని ఆయనకు కుంకుమ పెట్టి సిద్ధం చేసి వుంచాలి. ఆయనకు గరికను సమర్పించాలి. తర్వాత మొదట చేసే తినుబండారాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించాకే.. ఫలహారాలు చేయడం మొదలెట్టాలి. 
 
దీపావళికి మిక్సర్ చేసిన తర్వాత అందులో రెండు స్పూన్లు పంచదారను చేర్చితే మిక్సర్ రుచికరంగా వుంటుంది. దీపావళికి మీరు ఏ స్వీట్ చేసినా.. అందులో మూడు చిటికెల ఉప్పును చేర్చాలి. దీపావళికి మైసూర్ పాక్ చేసేవారు ఒక కప్పు శెనగపిండికి రెండు కప్పుల పంచదార, 3 కప్పుల నెయ్యిని చేర్చితే.. టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. 
 
దీపావళి పిండివంటలు చేసేటప్పుడు నూనె పొంగకుండా వుండాలంటే.. అందులో ఒక చుక్క వెనిగర్ చేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. దీపావళికి చేసే తినుబండారాలు చెడిపోకుండా వుండాలంటే.. ఒక తెల్లబట్టలో గుప్పెడు రాళ్ల ఉప్పు చేర్చి, మూట కట్టి.. దానిని తినుబండారాలు వుంచే డబ్బాల్లో వేసివుంచితే సరిపోతుంది.

Watch More Videos

ఏపీలో ఆ ప్రభుత్వం వుంది.. మనం బుల్లెట్ రైలులా దూసుకెళ్తున్నాం: నారా లోకేష్

ఏపీలో ఆ ప్రభుత్వం వుంది.. మనం బుల్లెట్ రైలులా దూసుకెళ్తున్నాం: నారా లోకేష్గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్‌తో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం పట్ల ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో ఇది చారిత్రాత్మక మైలురాయి అని నారా లోకేష్ కొనియాడారు. ఒకే రాజధానిని అభివృద్ధి చేయడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందని లోకేష్ పునరుద్ఘాటించారు. ఎకరానికి రూ.5 లక్షల రాయితీ రేటుకు గూగుల్‌కు 300 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారని ఆయన అన్నారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ హబ్‌గా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర వృద్ధి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వెల్లడించారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు.. సునీత కోసం ప్రచారంలో కేసీఆర్ పాల్గొంటారా?

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు.. సునీత కోసం ప్రచారంలో కేసీఆర్ పాల్గొంటారా?జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల కోసం నామినేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, తెలంగాణలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పుడు ప్రచారంపై దృష్టి సారించాయి. మాగంటి గోపీనాథ్ మరణానికి ముందు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గాన్ని సొంతం చేసుకున్న భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్), ఆ స్థానాన్ని నిలుపుకోవడానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ గెలుపు బీఆర్ఎస్‌కు చాలా కీలకం. ఎందుకంటే ఇది ప్రజలలో పార్టీ స్థానం, దాని భవిష్యత్తు రాజకీయ బలాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇకపోతే.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక కోసం ఇతర పార్టీలు తమ అభ్యర్థులను వెల్లడించకముందే దివంగత గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతను బీఆర్ఎస్ తన అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది.

Pepper Spray: తరగతి గదిలో పెప్పర్ స్ప్రే.. ఆస్పత్రిలో తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు, టీచర్లు

Pepper Spray: తరగతి గదిలో పెప్పర్ స్ప్రే.. ఆస్పత్రిలో తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు, టీచర్లుతిరువనంతపురం శివార్లలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఒక విద్యార్థి తరగతి గదిలో పెప్పర్ స్ప్రే వేయడంతో కనీసం తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు, ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. ఈ స్ప్రే వల్ల శ్వాసకోశ ఇబ్బంది, ఊపిరి ఆడకపోవడం, అసౌకర్యం, తలనొప్పి, వికారం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయి. మొదట, బాధిత వ్యక్తులను సమీపంలోని తాలూకా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి, ఆపై తిరువనంతపురంలోని జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారి పరిస్థితిలో స్వల్ప మెరుగుదల కనిపించడంతో, వారిని తిరువనంతపురం మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. చాలా మంది విద్యార్థులు స్థిరంగా ఉన్నారు.

విశాఖలో గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ హబ్ : ప్రశంసల వర్షం కురిపించిన జేపీ

విశాఖలో గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ హబ్ : ప్రశంసల వర్షం కురిపించిన జేపీఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్టణంలో గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ హబ్‌ ఏర్పాటుకానుండటంపై లోక్‌సత్తా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు జయప్రకాష్ నారాయణ్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఏపీ ప్రభుత్వం సాధించిన ఓ కీలక విజయంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు.

పిల్లలకు విషం ఇచ్చాడు.. ఆపై ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు..

పిల్లలకు విషం ఇచ్చాడు.. ఆపై ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు..డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. బుధవారం తెల్లవారుజామున 35 ఏళ్ల వ్యక్తి తన ఇద్దరు మైనర్ కుమారులకు విషం ఇచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. పి కామరాజుగా గుర్తించబడిన వ్యక్తిని కొంతమంది వేధిస్తున్నారని ప్రాథమిక సమాచారం సూచిస్తున్నట్లు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ రాహుల్ మీనా తెలిపారు. ఆరు సంవత్సరాల క్రితం కొంత వివాదం తరువాత అతని భార్య కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుందని మీనా చెప్పారు.

13-10-2025 సోమవారం ఫలితాలు - వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు...

13-10-2025 సోమవారం ఫలితాలు - వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. ప్రముఖులతో సంభాషిస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు.

12-10-2025 శనివారం ఫలితాలు- తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు

12-10-2025 శనివారం ఫలితాలు- తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. ధనలాభం ఉంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. శుభకార్యంలో పాల్గొంటారు.

దీపావళి రోజున దీపం మంత్రం, మహాలక్ష్మి మంత్రం

దీపావళి రోజున దీపం మంత్రం, మహాలక్ష్మి మంత్రందీపం వెలిగించేటప్పుడు ఈ క్రింది మంత్రాన్ని పఠిస్తారు. ఇది అజ్ఞానమనే చీకటిని పోగొట్టి, పాపాలను నశింపజేసి, దీపలక్ష్మికి నమస్కరిస్తుంది. దీపం సర్వతమోపహం దీపో హరతు మే పాపం దీపలక్ష్మీ నమోస్తుతే దీనికి అర్థం: దీపం సర్వతమోపహం: దీపం అన్ని చీకట్లను (అజ్ఞానాన్ని) తొలగిస్తుంది. దీపో హరతు మే పాపం: దీపం నా పాపాలను హరిస్తుంది. దీపలక్ష్మీ నమోస్తుతే: దీప లక్ష్మికి నమస్కారం.

12-10-2025 నుంచి 18-10-2025 వరకు ఫలితాలు-జాతక పొంతన...

12-10-2025 నుంచి 18-10-2025 వరకు ఫలితాలు-జాతక పొంతన...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. స్వయంకృషితో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఆదివారం నాడు పనులు సాగవు. దంపతుల మధ్య చిరుకలహం. సామరస్యంగా మెలగండి. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. ఆత్మీయులతో తరుచుగా సంభాషిస్తారు. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. కన్సల్టెన్సీలు, మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించవద్దు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. సంతానం అత్యుత్సాహం కట్టడి చేయండి. అయిన వారి జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగ విధులను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. అధికారులకు హోదామార్పు. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.

Mysore Pak Recipe: దీపావళి వంటకాలు.. మైసూర్ పాక్ చేసేద్దాం

Mysore Pak Recipe: దీపావళి వంటకాలు.. మైసూర్ పాక్ చేసేద్దాంముందుగా శెనగపిండిని జల్లెడ పట్టాలి. స్టౌవ్ మీద కళాయి పెట్టి దాంట్లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి అడుగంటకుండా దోరగా వేయించుకోవాలి. గిన్నెలో ఒక కప్పు నీరు, చక్కెరను వేసి పాకం వచ్చేంత వరకు పొయ్యి మీద ఉంచాలి. పాకం తయారయ్యాక దాంట్లో శెనగ పిండి వేసి గట్టి పడే వరకు ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇందులో వేడి చేసిన నెయ్యిని చేర్చుతూ వుండాలి. మాడిపోకుండా కలపాలి. ఇప్పుడు పిండి గుల్లలుగా తయారవుతుంది. తరువాత మరోసారి నెయ్యి వేసి కలుపుకుని ప్లేటులో చదరంగా ఉండే ట్రేలో ఈ మిశ్రమాన్ని పోసి చాకుతో ముక్కలుగా కోసుకుని పది నిమిషాల వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి. అంతే రుచికరమైన మైసూర్ పాక్ సిద్ధం.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com