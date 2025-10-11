ఆదివారం, 12 అక్టోబరు 2025
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. దీపావళి
Written By సిహెచ్
Last Updated : శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025 (23:57 IST)

దీపావళి రోజున దీపం మంత్రం, మహాలక్ష్మి మంత్రం

Deepa Mahalakshmi
దీపం వెలిగించేటప్పుడు ఈ క్రింది మంత్రాన్ని పఠిస్తారు. ఇది అజ్ఞానమనే చీకటిని పోగొట్టి, పాపాలను నశింపజేసి, దీపలక్ష్మికి నమస్కరిస్తుంది.
 
దీపం సర్వతమోపహం
దీపో హరతు మే పాపం
దీపలక్ష్మీ నమోస్తుతే
 
దీనికి అర్థం:
దీపం సర్వతమోపహం: దీపం అన్ని చీకట్లను (అజ్ఞానాన్ని) తొలగిస్తుంది.
దీపో హరతు మే పాపం: దీపం నా పాపాలను హరిస్తుంది.
దీపలక్ష్మీ నమోస్తుతే: దీప లక్ష్మికి నమస్కారం.
 
మహాలక్ష్మి మంత్రం
దీపావళి రోజున ముఖ్యంగా మహాలక్ష్మి పూజ చేస్తారు కాబట్టి, దీపాలు వెలిగించిన తరువాత లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ఈ మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం శుభప్రదం.

