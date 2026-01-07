బుధవారం, 7 జనవరి 2026
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 7 జనవరి 2026 (14:27 IST)

Varahi Puja: కృష్ణపక్ష పంచమి రోజున వారాహి దేవిని పూజిస్తే..?

Varahi Pooja
కృష్ణపక్ష పంచమి రోజున వారాహి దేవిని పూజించడం సర్వశుభాలను ఇస్తుంది. పంచమి రోజున వారాహి దేవి పూజ అనుకున్న కార్యాలను పూర్తి చేస్తుంది. వారాహి దేవి పూజ శత్రుబాధను తొలిస్తుంది. రుణ విముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది. ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి. వారాహి దేవిని పూజించడం ద్వారా నరదిష్టి వుండదు. ఇంకా మాంత్రిక శక్తులు దరిచేరవు. జీవితంలో కొన్ని సందర్భాల్లో సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి. 
 
ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా.. అప్పులు, పరిష్కారం కాని సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతుంటే.. వారాహి పూజ తప్పనిసరిగా చేయాలి. శ్రీ విష్ణువుకు చెందిన వారాహ అవతార శక్తి నుంచి ఉద్భవించిన వారాహి దేవి.. ప్రతికూలతలను తొలగిస్తుంది. సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది.
 
వారాహి దేవి మాంత్రిక దోషాలను తొలగిస్తుంది. అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. శత్రుబాధను తొలగించి.. భక్తులను కాపాడుతుంది. భక్తుల పట్ల కల్పవృక్షంగా నిలుస్తుంది వారాహిదేవి. అందుకే వారాహి దేవిని కృష్ణపక్ష పంచమి రోజున  పూజించడం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. 
 
ఈ రోజున వారాహి అమ్మవారిని దర్శించడం చేయాలి. అలా కుదరని పక్షంలో ఇంట్లోనే పూజ చేయాలి. ఇంట్లో పంచదీపాన్ని వెలిగించి.. వారాహి దేవిని నిష్ఠతో పూజించాలి. నైవేద్యంగా గారెలు, దానిమ్మ పండ్లు, పెరుగును సమర్పించవచ్చు.

04-01-2026 నుంచి 10-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

04-01-2026 నుంచి 10-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలుమేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆదివారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్ధిక వివరాలు వెల్లడించవద్దు. సన్నిహితులతో తరచు సంభాషిస్తుంటారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. వస్త్ర, ఫ్యాన్సీ వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. వేడుకకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు.

04-01-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.. ఖర్చులు సంతృప్తికరం...

04-01-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.. ఖర్చులు సంతృప్తికరం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు.

సంక్రాంతి గీతల ముగ్గులు- రథం ముగ్గు

సంక్రాంతి గీతల ముగ్గులు- రథం ముగ్గుసంక్రాంతి పండుగ అంటేనే సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే కాలం.. అంటే ఉత్తరాయణం. ఈ సమయంలో గీతలతో వేసే రథం ముగ్గు సూర్యుని ప్రయాణానికి ప్రతీక. గీతల ముగ్గుల్లో త్రిభుజాలు, చతురస్రాలు, షడ్భుజాలు వంటి ఆకృతులు ఉంటాయి. ఇరువైపులా సమానంగా ఉండే ఈ గీతల ముగ్గుల ఆకృతులు జీవితంలో కష్టసుఖాలను సమానంగా స్వీకరించాలని సూచిస్తాయి. గీతల ముగ్గుల్లో పువ్వులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ పువ్వుల్లో అష్టైశ్వర్యాలకు నిలయమైన మహాలక్ష్మి వుంటుందంటారు. గీతలతో వేసే ముగ్గుల్లో వివిధ రకాల చిహ్నాలు కూడా కనబడుతుంటాయి. ముగ్గులో గోపురంలా కనబడేది ఆకాశానికి ప్రతీక.

03-01-2026 శనివారం ఫలితాలు - ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు...

03-01-2026 శనివారం ఫలితాలు - ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలేసుకుంటారు. పెట్టుబడులకు అనుకూలం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పందాలు, పోటీల్లో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు.

Betel Leaf: కలలో తమలపాకులు కనిపిస్తే.. ఫలితం ఏంటో తెలుసా?

Betel Leaf: కలలో తమలపాకులు కనిపిస్తే.. ఫలితం ఏంటో తెలుసా?కలలో తమలపాకులు కనిపిస్తే.. ఫలితం ఏంటో తెలుసుకుందాం.. తమలపాకులు శుభప్రదానికి ప్రతీక. తమలపాకులు శ్రేష్టమైనవి. తమలపాకులను పూజలో వినియోగించడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. అలాంటి తమలపాకులు కలలో కనిపిస్తే.. అదృష్టమంటున్నారు ఆధ్యాత్మిక పండితులు. తమలపాకులు, వక్కలు కలిసి తాంబూలంలా కలలో కనిపిస్తే.. అదృష్టం వరిస్తుంది. శుభఫలితాలు చేకూరుతాయి. కలలో తమలపాకులు కనిపిస్తే.. శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. వివాహ అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. వివాహయోగం వుంటుంది. వ్యాపారాభివృద్ధి, ధనాదాయం, కుటుంబ జీవితంలో సుఖసంతోషాలు చేకూరుతాయి.
