మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025 (11:13 IST)

Diwali 2025: దీపావళి ఐదు రోజుల వెలుగుల పండుగ.. ఎలా జరుపుకోవాలి?

Diwali
Diwali
దీపావళి భారతదేశంలో వెలుగుల పండుగ. ఇది చీకటిపై కాంతి, అజ్ఞానంపై జ్ఞానం, చెడుపై మంచి విజయాన్ని సూచిస్తుంది. దేశంలోని ప్రజలు దీపావళి రోజున ప్రార్థనలు, విందులు చేసుకుంటారు. పండగ కోసం ఇంటిని రంగు రంగుల దీపాలతో అలంకరిస్తారు. ఈ పండుగ హిందూ, జైన, సిక్కు, బౌద్ధ సమాజాలలో అపారమైన ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది.
 
దీపావళి 2025 - ప్రధాన తేదీ మరియు తిథి వివరాలు
ప్రధాన దీపావళి తేదీ (లక్ష్మీ పూజ): సోమవారం, 20 అక్టోబర్ 2025
అమావాస్య తిథి ప్రారంభం: అక్టోబర్ 20 మధ్యాహ్నం 12:11 గంటలకు
అమావాస్య తిథి ముగుస్తుంది: అక్టోబర్ 21 రాత్రి 10:43 గంటలకు
లక్ష్మీ పూజ ముహూర్తం: సాయంత్రం 6:59 గంటల నుండి 8:32 గంటల వరకు
 
దీపావళి ఐదు రోజుల పండుగ
ధనత్రయోదశి - శనివారం, 18 అక్టోబర్ 2025, ధన్వంతరి, లక్ష్మీదేవి పూజ
ఈ రోజున బంగారం, వెండి, ఇత్తడి లేదా పాత్రలను కొనడం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. శ్రేయస్సును స్వాగతించడానికి ఇళ్లను శుభ్రపరిచి, దీపాలతో అలంకరించాలి.
 
నరక చతుర్దశి ఆదివారం, 19 అక్టోబర్ 2025
దీనిని చోటి దీపావళి అని కూడా పిలుస్తారు. సూర్యోదయానికి ముందు ఆచార అభ్యంగన స్నానం చేస్తారు. 
దక్షిణ భారతదేశంలో, ఇది ప్రధాన దీపావళి రోజు, ఇది నరకాసురుడిపై శ్రీకృష్ణుడి విజయాన్ని సూచిస్తుంది.
 
లక్ష్మీ పూజ - సోమవారం, 20 అక్టోబర్ 2025
లక్ష్మీదేవి, గణేశుడు, కుబేరులను పూజిస్తారు.
చీకటిని పారద్రోలి దైవిక ఆశీర్వాదాలను ఆహ్వానించడానికి దీపాలు వెలిగిస్తారు.
ప్రజలు ఈ రోజున ఇళ్ళు, వ్యాపారాలలో లక్ష్మీ-గణేశ పూజను నిర్వహిస్తారు.
 
గోవర్ధన పూజ- మంగళవారం, 21 అక్టోబర్ 2025
భక్తులను రక్షించడానికి గోవర్ధన కొండను ఎత్తిన శ్రీకృష్ణుని ఆరాధన ఈ రోజున జరుగుతుంది. 
దేవాలయాలలో గొప్ప అన్నదానాలు, గోవర్ధన ఆచారాలతో పూజలు జరుపుకుంటారు.
 
యమ ద్వితీయ - బుధవారం, 22 అక్టోబర్ 2025
సోదరులు, సోదరీమణుల మధ్య బంధానికి ప్రతీకగా ఈ రోజును జరుపుకుంటారు.
సోదరీమణులు సోదరుల నుదుటిపై తిలకం దిద్ది వారి దీర్ఘాయువు కోసం ప్రార్థిస్తారు.
ఆనందకరమైన వాతావరణంలో బహుమతులు, స్వీట్లు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు.
 
కాలుష్య రహిత దీపావళి కోసం చిట్కాలు
పర్యావరణ అనుకూలమైన దీపాలు. సహజ రంగోలి రంగులను ఉపయోగించండి. 
కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి ఈకో ఫ్రెండ్లీ లేదా నిశ్శబ్ద పటాకులను ఇష్టపడండి. 
చేతితో తయారు చేసిన లేదా స్థానిక చేతివృత్తుల ఉత్పత్తులను బహుమతిగా ఇవ్వండి

Webdunia
