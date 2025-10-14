మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025 (10:34 IST)

నవంబరులో వివాహం జరగాల్సింది.. ఇంతలోనే రైల్వే ట్రాక్‌పై ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.. (video)

సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ అవుతూ వుంటాయి. ఆదివారం గ్రేటర్ నోయిడాకు చెందిన తుషార్ అనే యువకుడు బైక్‌పై.. దాద్రి రైల్వే ట్రాక్‌ వద్దకు వచ్చాడు. అయితే రైలు రావడానికి ఇంకా కొంత సమయం ఉండడంతో బైక్‌పైనే ట్రాక్‌ను దాటడానికి  ప్రయత్నించాడు. 
 
అయితే అదే సమయంలో అనుకోకుండా బైక్‌ అదుపు తప్పింది. దీంతో బైక్‌తో పాటు రైలు పట్టాలపై పడిపోయాడు. వెంటనే తేరుకొని బైక్‌ను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగానే.. రైలు దగ్గరకు వచ్చింది. దాన్ని గ్రహించి పక్కకు పరిగెత్తడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ అప్పటికే జరగరాని ఘోరం జరిగిపోయింది. 
 
అప్పటికే సమీపానికి వచ్చిన రైలు తుషార్‌ను ఢీకొట్టడంతో తుషార్‌ అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ట్రాక్‌ దగ్గర ఉన్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకొని.. దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు రైల్వే పోలీసులు తెలిపారు.
 
మృతుడిని దాద్రిలోని దత్తావాలి గ్రామానికి చెందిన తుషార్ (19) గా గుర్తించారు. అతను ఇటీవలే 12వ తరగతి పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు. ఇంకా ఏ కళాశాలలోనూ అడ్మిషన్ తీసుకోలేదు. తుషార్ వివాహం నవంబర్ 22న జరగాల్సి ఉందని, ఇంట్లో సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అయితే ఈ విషాదంతో కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైంది.

Srileela: ఏజెంట్ మ్రిచిగా శ్రీలీల ఫస్ట్ లుక్ - కొత్త ట్విస్ట్

Srileela: ఏజెంట్ మ్రిచిగా శ్రీలీల ఫస్ట్ లుక్ - కొత్త ట్విస్ట్కథానాయిక శ్రీలీల తన తదుపరి సినిమాలో ఏజెంట్ మ్రిచిగా ఫస్ట్ లుక్ తో సోషల్ మీడియాను అలరించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి పెద్దగా ఏమీ షేర్ కాలేదు. ఈ అద్భుతమైన పోస్టర్ యాక్షన్-ప్యాక్డ్ ఎంటర్టైనర్ నిర్మాణంలో ఉందని సూచిస్తుంది. ఇటీవల, బాబీ డియోల్ కూడా ప్రొఫెసర్ గా కొత్త లుక్ ని షేర్ చేశాడు. ప్రాజెక్ట్ గురించి వెల్లడించలేదు.

Vishnu Vishal: విష్ణు విశాల్... ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్ రాబోతోంది

Vishnu Vishal: విష్ణు విశాల్... ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్ రాబోతోందితెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన హీరో విష్ణు విశాల్.. ఆర్యన్ అనే ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ తో వస్తున్నారు. విష్ణు విశాల్ స్టూడియోస్, శుభ్ర & ఆర్యన్ రమేష్ లతో కలిసి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి ప్రవీణ్ కె దర్శకత్వం వహించారు. మేకర్స్ ఇటీవల టీజర్ ను విడుదల చేశారు. దీనికి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.

Sri Vishnu: మిత్ర మండలి ని మైండ్‌తో కాకుండా హార్ట్‌తో చూడండి : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: మిత్ర మండలి ని మైండ్‌తో కాకుండా హార్ట్‌తో చూడండి : శ్రీ విష్ణు‘తిప్పరామీసం టైంలో విజయ్ ఏడీగా పని చేశారు. మిత్ర మండలి పెద్ద హిట్ అవుతుంది. విజయ్ కోసం ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇలా వచ్చి సపోర్ట్ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. రాగ్ మయూర్, విష్ణు, ప్రసాద్ ఇలా అందరూ నాకు ఇష్టం. ప్రియదర్శి ఎప్పుడూ ఎనర్జీగానే ఉంటాడు. ఆయన మంచి కథల్ని ఎంచుకుంటూ ఉంటాడు. ఇలానే ఎప్పుడూ మంచి కథలు, సినిమాల్ని చేస్తూ వెళ్లాలి అని శ్రీ విష్ణు అన్నారు.

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డసిద్ధు జొన్నలగడ్డ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ కమింగ్-ఆఫ్-ఏజ్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'తెలుసు కదా' టీజర్, రెండు పాటలతో సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్ నీరజా కోనైస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. మేకర్స్ ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్దర్శకుడు మల్లిక్ రామ్ మాట్లాడుతూ.. సూపర్ సుబ్బు ఆలోచన ఒక అబ్జర్వేషన్ నుంచి పుట్టింది. ఈ రోజుకీ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం ఇంకా గుసగుసలలోనే మాట్లాడుతున్నాం. తల్లిదండ్రులు దాన్ని దాటవేస్తారు, పాఠశాలలు విస్మరిస్తాయి, పిల్లలు అపోహలతో పెరుగుతారు. ఆ మౌనాన్ని ఒక కథగా మార్చాలని అనిపించింది. సుబ్రహ్మణ్యం అనే పాత్ర ద్వారా అవగాహనను ఎలా కలుస్తుందో చూపించాలనుకున్నాం. మాఖీపూర్ ప్రజల, అపోహలు, ఆప్యాయత.. ఇవన్నీ మనందరికీ తెలిసిన గ్రామజీవనాన్ని గుర్తు చేస్తాయి.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించాలంటే... మైక్రో ఓవెన్‌లో?

వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించాలంటే... మైక్రో ఓవెన్‌లో?వంటకాల్లో వెల్లుల్లిని వాడటం తప్పనిసరి. ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శరీరంలో వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తుంది. ఇంకా అనారోగ్య సమస్యల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుతుంది. అయితే వంటల్లో వాడేందుకు మునుపు వెల్లుల్లి పొట్టును తీసేయడం అంత సులభం కాదు. ఇందుకు కాస్త చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. అయితే ఈ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించవచ్చు.

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడి

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడిభారతదేశపు దిగ్గజ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దేశవ్యాప్తంగా 300 మంది కార్డియాలజిస్టులతో నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైన విషయాలను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం యువ భారతీయుల్లో గుండెకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలు, ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో హెచ్చరిక సంకేతాలపై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఆర్థిక సన్నద్ధత లేకపోవడం మరింత సమస్యాత్మకంగా ఉంటోంది. గత దశాబ్దకాలంగా గుండె సంరక్షణ విషయంలో నాటకీయ పరివర్తన చోటుచేసుకున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. హృద్రోగాలు యువ భారతీయుల్లో అత్యధికంగా పెరుగుతున్న తీరును ఈ అధ్యయనం తెలియజేసింది.

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?క్వినోవాను సూపర్ ఫుడ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్వినోవాలో ప్రోటీన్, పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటి కారణంగా కడుపు ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉన్న భావన కలిగి, త్వరగా ఆకలి వేయదు. దీంతో తక్కువ ఆహారం తీసుకుని, కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటారు. ఇది బరువు తగ్గడానికి లేదా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. క్వినోవాలో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా, శరీరానికి అవసరమైన తొమ్మిది రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి. శాకాహారులకు ఇది అద్భుతమైన ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్‌ను అందిస్తుంది.
