Heavy Rain: భారీ వర్షాలు- నల్గొండ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు.. అలెర్ట్
గురువారం భదాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లాలోని జూలూరుపాడు, చంద్రుగొండ, అన్నపురెడ్డిపల్లి, దమ్మనపేట, అశ్వరావుపేట, ముల్కలపల్లి మండలాల ప్రజలకు అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తాలిపేరు ప్రాజెక్టులో నీటి మట్టం పెరుగుతూనే ఉండటంతో చెర్ల ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది 35.8 అడుగుల నీటి మట్టం నమోదు చేసింది. దీంతో 6,10,932 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తోంది.
రాబోయే గంటల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. నల్గొండ జిల్లాలో, గురువారం ఉదయం నుండి నాగిరెడ్డిపల్లి వద్ద భువనగిరి-నల్గొండ రహదారి జలమయమైంది. దీనితో ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగింది.
రెండు వైపులా నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడవునా జామ్ ఏర్పడింది. దీనితో అధికారులు నాగరం, చౌటుప్పల్ మీదుగా వాహనాలను మళ్లించాల్సి వచ్చింది. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా నల్గొండ, యాదాద్రి-భువనగిరిలోని పాఠశాలలకు కూడా జిల్లా యంత్రాంగం సెలవు ప్రకటించింది.