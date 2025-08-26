ఉత్తర భారతదేశంలో భారీ వర్షం భయంకరమైన విధ్వంసం: వైష్ణోదేవి భక్తులు ఐదుగురు మృతి
జమ్మూ: భారీ వర్షం, కొండచరియలు విరిగిపడటం, మేఘావృతం వంటి అనేక సంఘటనల కారణంగా రాష్ట్రంలో 10 మంది మరణించారు. వీరిలో వైష్ణోదేవి భక్తులు ఐదుగురు ఉన్నారు. అయితే వైష్ణోదేవిలో మరణాల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. దోడాలో మేఘావృతం కారణంగా ఐదుగురు మరణించారు. చాలా వంతెనలు విరిగిపడ్డాయి. రోడ్లు కొట్టుకుపోయాయి. అన్ని రైళ్లు రద్దు చేయబడ్డాయి. మంగళవారం మధ్యాహ్నం కురిసిన భారీ వర్షం కారణంగా, త్రికుట కొండపై ఉన్న మాతా వైష్ణోదేవి ఆలయానికి వెళ్లే రహదారిపై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయని, ఇందులో కనీసం ఐదుగురు మరణించారని, 14 మంది గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. అనధికార గణాంకాల ప్రకారం, మృతుల సంఖ్య 15 కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
కొండచరియలు విరిగిపడిన తర్వాత, జమ్మూ కాశ్మీర్లోని రియాసి జిల్లాలో ఉన్న వైష్ణోదేవి ఆలయానికి యాత్రను నిలిపివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో కొండచరియలు విరిగిపడిన అధ్క్వారీలోని ఇంద్రప్రస్థ భోజనాలయ సమీపంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని వారు తెలిపారు. కొండపై ఉన్న ఆలయానికి వెళ్లే 12 కిలో మీటర్ల మలుపు మార్గంలో ఈ విపత్తు దాదాపు సగం వరకు సంభవించింది.
హిమ్కోటి ట్రెక్ మార్గంలో ప్రయాణం ఉదయం నుండి నిలిపివేయబడింది, కానీ పాత మార్గంలో మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల వరకు ప్రయాణం కొనసాగింది, కుండపోత వర్షాల దృష్ట్యా తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు దానిని నిలిపివేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. మూడు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం జమ్మూలోని అనేక ప్రాంతాల్లో విధ్వంసం సృష్టించింది. జమ్మూ ప్రాంతంలో నిరంతరం కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా, ఉత్తర రైల్వే మంగళవారం కాట్రా, ఉధంపూర్, జమ్మూ రైల్వే స్టేషన్లకు, అక్కడి నుండి వచ్చే 18 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
జమ్మూ ప్రాంతంలో సోమవారం రాత్రి నుండి దశాబ్దాలలో ఎన్నడూ లేనంత భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి, వంతెనలు దెబ్బతిన్నాయి, రోడ్డు కనెక్టివిటీకి అంతరాయం కలిగింది. పెద్ద భవనాలు సైతం మునిగిపోయాయి, ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. జమ్మూ-శ్రీనగర్, కిష్త్వార్-దోడా జాతీయ రహదారులపై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కొండచరియలు విరిగిపడటం లేదా ఆకస్మిక వరదల కారణంగా డజన్ల కొద్దీ కొండ రోడ్లు నిలిచిపోయాయి లేదా దెబ్బతిన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మాతా వైష్ణో దేవి మందిరానికి తీర్థయాత్రను కూడా నిలిపివేసినట్లు వారు తెలిపారు.