వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం- ఏపీ, తెలంగాణల్లో భారీ వర్షాలు
వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో కొత్త అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున ఆంధ్రప్రదేశ్- యానాంలలో రాబోయే రెండు రోజులు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. పశ్చిమ బెంగాల్ గంగా నది, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో ఈ అల్పపీడనం కొనసాగింది.
ఈ వాయు తుఫాను సముద్ర మట్టానికి 7.6 కి.మీ వరకు విస్తరించి, నైరుతి వైపుకు వంగి, ఎత్తుతో ఉంటుంది. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో జార్ఖండ్ అంతటా పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతుంది. ఆ తరువాత క్రమంగా బలహీనపడుతుందని ఐఎండీ అమరావతి తెలిపింది.
ఇందులో భాగంగా సోమ, మంగళవారాల్లో ఉత్తర, దక్షిణ తీరప్రాంతం, యానాం, రాయలసీమలోని ప్రదేశాలలో గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఆగస్టు 27 నుండి, ఈ ప్రాంతంపై ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం ఉంది.
గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో సోమవారం, మంగళవారం భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.