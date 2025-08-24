వైకాపాను నమ్మని వాలంటీర్లు.. వేరే ఉద్యోగాలకు జంప్.. ఎంచక్కా వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాలంటీర్ల వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రతి యాభై ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ను కేటాయించింది. ప్రారంభంలో సంక్షేమ సేవల కోసం ఉద్దేశించబడిన ఈ వ్యవస్థ త్వరలోనే రాజకీయాల నిర్వహణకు వంత పాడింది. 2.63 లక్షల మంది వాలంటీర్లలో లక్ష మందికి పైగా ఎన్నికలకు ముందు రాజీనామా చేశారు.
ఇలా బహిరంగంగా వైకాపాకు మద్దతు ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత, వాలంటీర్ల సేవలు దాదాపు నిలిపివేయబడ్డాయి. ఉన్న ప్రభుత్వ సిబ్బంది సంక్షేమ పంపిణీని సులభంగా నిర్వహించారు. ఇది వ్యవస్థను అనవసరంగా నిరూపించింది.
జగన్ మోహన్ రెడ్డి కూడా వాలంటీర్లను రక్షించడం మానేశారు. అయితే 2024 ఓటమికి తాము దోహదపడ్డామని వైకాపా నాయకులు అంగీకరించారు. పార్టీ వార్డు, గ్రామ స్థాయి నిర్మాణాలలోకి వాలంటీర్లను చేర్చుకోవాలని వైకాపా ప్రస్తుతం పేర్కొంది.
పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు గ్రాస్రూట్ సిబ్బందికి సరిగ్గా చెల్లించలేదని, కార్యకర్తలను నిర్లక్ష్యం చేసి నిరాశపరిచిందని ఎత్తి చూపారు. చాలా మంది వాలంటీర్లు ఇప్పటికే రూ.5,000 ఉద్యోగాలను వదిలివేసి మెరుగైన పని లేదా వ్యాపారాలను కనుగొన్నారు.
వైకాపా కార్యకలాపాలకు తిరిగి రావడం వారి భవిష్యత్తుకు హాని కలిగించవచ్చని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు, ఎందుకంటే 2029 ఎన్నికలకు ముందు పార్టీకి అవి అవసరం లేకపోవచ్చు.